Избиение заместителя Кличко: в больнице рассказали о его состоянии

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Четверг, 19 сентября 2019, 16:19

Заместитель мэра Киева Владимир Слончак, которого накануне избили неизвестные, находится в состоянии средней тяжести, чувствует себя уже лучше.

Источник: его лечащий врач Лариса Вакуленко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Состояние больного средней тяжести, что соответствует его диагнозу "сотрясение головного мозга". Сейчас состояние его стабильное. Сегодня чуть лучше он себя чувствует".

Детали: По словам врача, в целом у Слончака такие проблемы со здоровьем - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Кроме того, на голове наложены три шва.

Она отметила, что пострадавший уже не в реанимации, но ему все еще нужен покой и постельный режим. Лечение Слончака может продолжаться еще в течение 10-14 дней.

Вакуленко говорит, что полиция к заместителю мэра в больницу не приходила.

Предыстория:

  • В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.
  • В пресс-службе КГГА сообщили, что состояние Слончака тяжелое, ему наложили 14 швов на голову.
  • В полиции сказали, что к ним от врачей поступило сообщение о нападении на Слончака, и они устанавливают обстоятельства, при которых чиновник получил телесные повреждения, и решает вопрос об открытии уголовного производства.
  • Слончак является заместителем председателя КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.
  • До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях - от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.
  • Слончак также является председателем наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".

Ирина Балачук, Евгений Кизилов, УП

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Темы: Киев Киевгорстрой местная власть нападение здоровье


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