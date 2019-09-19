Избиение заместителя Кличко: в больнице рассказали о его состоянии

Заместитель мэра Киева Владимир Слончак, которого накануне избили неизвестные, находится в состоянии средней тяжести, чувствует себя уже лучше.

Источник: его лечащий врач Лариса Вакуленко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Состояние больного средней тяжести, что соответствует его диагнозу "сотрясение головного мозга". Сейчас состояние его стабильное. Сегодня чуть лучше он себя чувствует".

Детали: По словам врача, в целом у Слончака такие проблемы со здоровьем - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Кроме того, на голове наложены три шва.

Она отметила, что пострадавший уже не в реанимации, но ему все еще нужен покой и постельный режим. Лечение Слончака может продолжаться еще в течение 10-14 дней.

Вакуленко говорит, что полиция к заместителю мэра в больницу не приходила.

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