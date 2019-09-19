Избиение заместителя Кличко: в больнице рассказали о его состоянии
Заместитель мэра Киева Владимир Слончак, которого накануне избили неизвестные, находится в состоянии средней тяжести, чувствует себя уже лучше.
Источник: его лечащий врач Лариса Вакуленко в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Состояние больного средней тяжести, что соответствует его диагнозу "сотрясение головного мозга". Сейчас состояние его стабильное. Сегодня чуть лучше он себя чувствует".
Детали: По словам врача, в целом у Слончака такие проблемы со здоровьем - закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Кроме того, на голове наложены три шва.
Она отметила, что пострадавший уже не в реанимации, но ему все еще нужен покой и постельный режим. Лечение Слончака может продолжаться еще в течение 10-14 дней.
Вакуленко говорит, что полиция к заместителю мэра в больницу не приходила.
Предыстория:
- В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.
- В пресс-службе КГГА сообщили, что состояние Слончака тяжелое, ему наложили 14 швов на голову.
- В полиции сказали, что к ним от врачей поступило сообщение о нападении на Слончака, и они устанавливают обстоятельства, при которых чиновник получил телесные повреждения, и решает вопрос об открытии уголовного производства.
- Слончак является заместителем председателя КГГА Виталия Кличко по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.
- До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях - от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.
- Слончак также является председателем наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".