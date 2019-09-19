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Абромавичус призначив ТОП-менеджерів "Укроборонпрому"

Четвер, 19 вересня 2019, 16:57
Абромавичус призначив ТОП-менеджерів Укроборонпрому

Генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус призначив чотирьох керівників ключових напрямків діяльності концерну.

Джерело: прес-служба "Укроборонпрому" 

Дослівно: "Заступником генерального директора держконцерну з питань трансформацій став Роман Бондар. Закупівлями опікуватиметься Надія Бігун, один з драйверів Prozorro, фінансово-економічним блоком керуватиме Сергій Іванюта, а Олег Яковенко очолить так званий проектний офіс УОП". 

 
Роман Бондар

Деталі: Роман Бондар – заступник генерального директора з питань трансформацій, експерт з розвитку лідерства та побудови ефективних організацій. Більше 15-ти років займається пошуком керівників вищої ланки і організаційними перебудовами великих українських і міжнародних компаній. 

До призначення в Укроборонпром був керуючим партнером британської компанії Odgers Berndtson Ukraine, брав активну участь у реформі корпоративного управління держвласності і держслужби, формував наглядові ради Нафтогазу, Укрзалізниці, Укренерго, Укргідроенерго та аеропорту "Бориспіль".

 
Надія Бігун

Надія Бігун – новий директор департаменту закупівель УОП. Бігун працювала у сфері телекомунікаційних послуг, у 2015 році у якості волонтера приєдналася до команди Prozorro в МЕРТ, пізніше стала заступником директор ДП Прозорро.

Впроваджувала систему електронних закупівель, розробляла законодавство, відповідала за створення бренду та просування Prozorro.

Після МЕРТ приєдналася до команди Укрпошти, де централізувала закупівлі на понад мільярд гривень 27 дирекцій держкомпанії, запровадила єдині стандарти закупівель.

До призначення в УОП працювала заступником директора ДП "Медичні закупівлі України" та запускала електронний каталог Prozorro Маркет для держзамовників.  

Відзначається, що окремим фокусом роботи Бігун стане імпортозаміщення товарів російського виробництва.

 
Сергій Іванютка 

Сергій Іванютка – керуватиме фінансово-економічним блоком концерну, до того працював в українських та міжнародних компаніях-лідерах ринку, а також в НБУ та Укргазвидобуванні.

 
Олег Яковенко

Олег Яковенко – директор департаменту управління проектами. Також має досвід роботи в держструктурах, зокрема, в МЕРТ, де займався оцінкою податкових і фінансових ризиків, очолював розробку інтегрованої платформи цифрової звітності для державних підприємств; брав участь в розробці плану відновлення промисловості в Східній Україні і підготовці експортної та HiTech-стратегії держави.

До переходу на держслужбу працював в іноземній продуктовій компанії і розвивав власний бізнес в сфері маркетингових стратегій і просування на ринках.

Повідомляється, що перед призначення нові керівники подали електронні декларації, пройшли низку співбесід, спецперевірку та поліграф. 

Критерії, за якими шукали та обирали нових керівників для Укроборонпрому: досвід реформування та управління змінами у великих компаніях зі складною структурою власності; експертиза з розробки і впровадження корпоративної стратегії; розуміння специфіки та проблем промислового комплексу України; незалежність та відсутність конфлікту інтересів у галузі; позитивна ділова репутація. 

Нагадаємо: 

  • 30 серпня президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укрооборонпром" екс-міністра економічного розвитку, голову наглядової ради коцерну Айвараса Абромавичуса.

Українська правда

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Теми: Укроборонпром
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