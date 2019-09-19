Абромавичус назначил ТОП-менеджеров "Укроборонпрома"

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Четверг, 19 сентября 2019, 16:57

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус назначил четырех руководителей ключевых направлений деятельности концерна.

Источник: пресс-служба "Укроборонпрома"

Дословно: "Заместителем генерального директора госконцерна по вопросам трансформаций стал Роман Бондарь. Закупками будет заниматься Надежда Бегун, один из драйверов Prozorro, финансово-экономическим блоком будет руководить Сергей Иванюта, а Олег Яковенко возглавит так называемый проектный офис УОП".

Дополняется...

Украинская правда

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Темы: Укроборонпром


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