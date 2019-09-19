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Абромавичус назначил ТОП-менеджеров "Укроборонпрома"

Четверг, 19 сентября 2019, 16:57
Абромавичус назначил ТОП-менеджеров Укроборонпрома

Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус назначил четырех руководителей ключевых направлений деятельности концерна.

Источник: пресс-служба "Укроборонпрома"

Дословно: "Заместителем генерального директора госконцерна по вопросам трансформаций стал Роман Бондарь. Закупками будет заниматься Надежда Бегун, один из драйверов Prozorro, финансово-экономическим блоком будет руководить Сергей Иванюта, а Олег Яковенко возглавит так называемый проектный офис УОП".

 
Роман Бондарь

Детали: Роман Бондарь - заместитель генерального директора по вопросам трансформаций, эксперт по развитию лидерства и построения эффективных организаций. Более 15 лет занимается поиском руководителей высшего звена и организационными перестройками крупных украинских и международных компаний.

До назначения в Укроборонпром был управляющим партнером британской компании Odgers Berndtson Ukraine, принимал активное участие в реформе корпоративного управления госсобственности и госслужбы, формировал наблюдательные советы Нафтогаза, Укрзализныци, Укрэнерго, Укргидроэнерго и аэропорта "Борисполь".

 
Надежда Бегун

Надежда Бегун - новый директор департамента закупок УОП. Бегун работала в сфере телекоммуникационных услуг, в 2015 году в качестве волонтера присоединилась к команде Prozorro в МЭРТ, позже стала заместителем директора ГП Прозорро.

Внедряла систему электронных закупок, разрабатывала законодательство, отвечала за создание бренда и продвижения Prozorro.

После МЭРТ присоединилась к команде Укрпочты, где централизовала закупки более чем на миллиард гривен 27 дирекций госкомпании, ввела единые стандарты закупок.

До назначения в УОП работала заместителем директора ГП "Медицинские закупки Украины" и запускала электронный каталог Prozorro Маркет для госзаказчиков.

Отмечается, что отдельным фокусом работы Бегун станет импортозамещения товаров российского производства.

 
Сергей Иванютка

Сергей Иванютка - будет руководить финансово-экономическим блоком концерна, до этого работал в украинских и международных компаниях-лидерах рынка, а также в НБУ и Укргаздобыче.

 
Олег Яковенко

Олег Яковенко - директор департамента управления проектами. Также имеет опыт работы в госструктурах, в частности, в МЭРТ, где занимался оценкой налоговых и финансовых рисков, возглавлял разработку интегрированной платформы цифровой отчетности для государственных предприятий; участвовал в разработке плана восстановления промышленности в Восточной Украине и подготовке экспортной и HiTech-стратегии государства.

До перехода на госслужбу работал в иностранной продуктовой компании и развивал собственный бизнес в сфере маркетинговых стратегий и продвижения на рынках.

Сообщается, что до назначений новые руководители подали электронные декларации, прошли ряд собеседований, спецпроверки и полиграф.

Критерии, по которым искали и выбирали новых руководителей для Укроборонпрома: опыт реформирования и управления изменениями в крупных компаниях со сложной структурой собственности; экспертиза по разработке и внедрению корпоративной стратегии; понимание специфики и проблем промышленного комплекса Украины; независимость и отсутствие конфликта интересов в отрасли; положительная деловая репутация.

Напомним:

  • 30 августа президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укрооборонпром" экс-министра экономического развития, председателя наблюдательного совета коцерна Айвараса Абромавичюса.

Украинская правда

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Темы: Укроборонпром
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