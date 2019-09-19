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Директор "Нафтогазу": нам все одно треба готуватися до зупинки транзиту газу з 1 січня

Четвер, 19 вересня 2019, 20:31

Виконавчий директор "Нафтогазу", як і раніше, вважає базовим сценарієм припинення "Газпромом" транзиту з 1 січня

Джерело: facebook виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Деталі: На його думку, в ході зустрічі у Брюсселі сторони так і не дійшли до переговорів щодо нового контракту на транзит газу через газотранспортну систему України.

Дослівно в повідомленні Вітренко: "Як і очікувалося, до переговорів так і не дійшли - російська сторона поки не приймає консолідовану позицію європейської та української сторони, що відмова від виконання рішення Стокгольмського арбітражу не може бути передумовою початку переговорів щодо нового контракту на транзит.

Але час до завершення контракту спливає, а переговори так і не починаються. Тому, на жаль, нам потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту з 1 січня".

У той же час він наголосив на готовності сторін продовжити консультації щодо впровадження в Україні європейських правил і їх застосування до нового транзитного контракту.

Що було раніше: Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель за підсумками переговорів в Брюсселі повідомив, що російська сторона підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит свого газу в Європу через газотранспортну систему України відповідно до європейських правил.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович за підсумками тристоронніх консультацій заявив, що обидві сторони, Україна і Росія, демонструють готовність знайти рішення по транзиту газу.

Він висловив упевненість, що поставки газу продовжаться без перерви.

Нагадуємо:

  • У Брюсселі відбулася зустріч представників Єврокомісії та української делегації перед тристоронніми газовими переговорами.
  • Третій раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні з Єврокомісія-Україна-РФ щодо довгострокового транзиту газу через Україну після 2019 року почався 19 вересня у Брюсселі о 15:30 за київським часом.
  • Сторони мають узгодити: у який спосіб відображати енергетичні правила ЄС у майбутній рамковій угоді; належну тривалість майбутнього контракту; необхідні обсяги із можливою варіативністю; тарифи.
  • Українська сторона пропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.
  • Наступний раунд тристоронніх переговорів на політичному рівні між Єврокомісією, Росією та Україною щодо довгострокового транзиту газу після 2019 року відбудеться наприкінці жовтня.

Теми: газРосіяНафтогаз
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