Директор "Нафтогазу": нам все одно треба готуватися до зупинки транзиту газу з 1 січня

Виконавчий директор "Нафтогазу", як і раніше, вважає базовим сценарієм припинення "Газпромом" транзиту з 1 січня

Джерело: facebook виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка.

Деталі: На його думку, в ході зустрічі у Брюсселі сторони так і не дійшли до переговорів щодо нового контракту на транзит газу через газотранспортну систему України.

Дослівно в повідомленні Вітренко: "Як і очікувалося, до переговорів так і не дійшли - російська сторона поки не приймає консолідовану позицію європейської та української сторони, що відмова від виконання рішення Стокгольмського арбітражу не може бути передумовою початку переговорів щодо нового контракту на транзит.

Але час до завершення контракту спливає, а переговори так і не починаються. Тому, на жаль, нам потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту з 1 січня".

У той же час він наголосив на готовності сторін продовжити консультації щодо впровадження в Україні європейських правил і їх застосування до нового транзитного контракту.

Що було раніше: Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель за підсумками переговорів в Брюсселі повідомив, що російська сторона підтвердила готовність підписати нову угоду про транзит свого газу в Європу через газотранспортну систему України відповідно до європейських правил.

Віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович за підсумками тристоронніх консультацій заявив, що обидві сторони, Україна і Росія, демонструють готовність знайти рішення по транзиту газу.

Він висловив упевненість, що поставки газу продовжаться без перерви.

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