Директор "Нафтогаза": нам все равно надо готовиться к остановке транзита газа с 1 января

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Четверг, 19 сентября 2019, 20:31

Исполнительный директор "Нафтогаза", по-прежнему, считает базовым сценарием приостановку "Газпромом" транзита с 1 января.

Источник: facebook  исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

Детали: По его мнению, в ходе прошедшей в четверг в Брюсселе встречи стороны так и не дошли до переговоров относительно нового контракта на транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины.

Дословно в сообщении Витренко: "Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли - российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит.

Но время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января".

В то же время он отметил готовность сторон продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применение к новому транзитному контракту.

Что было ранее: Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам переговоров в Брюсселе сообщил, что  российская сторона подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите своего газа в Европу через газотранспортную систему Украины в соответствии с европейскими правилами.

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович по итогам трехсторонних консультаций заявил, что обе стороны, Украина и Россия,  демонстрируют готовность найти решение по транзиту газа.

Он выразил уверенность, что поставки газа продолжатся без перерыва.

Напомним:

  • В Брюсселе состоялась встреча представителей Еврокомиссии и украинской делегации перед трехсторонними газовыми переговорами.
  • Третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Еврокомиссия-Украина-РФ по долгосрочному транзита газа через Украину после 2019 года начался 19 сентября во Брюсселе в 15:30 по киевскому времени.
  • Стороны должны согласовать: каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащую продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.
  • Украинская сторона предлагает России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
  • Следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа после 2019 года состоится в конце октября.

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Темы: газ Росcия Нефтегаз


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