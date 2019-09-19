Директор "Нафтогаза": нам все равно надо готовиться к остановке транзита газа с 1 января
Исполнительный директор "Нафтогаза", по-прежнему, считает базовым сценарием приостановку "Газпромом" транзита с 1 января.
Источник: facebook исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.
Детали: По его мнению, в ходе прошедшей в четверг в Брюсселе встречи стороны так и не дошли до переговоров относительно нового контракта на транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины.
Дословно в сообщении Витренко: "Как и ожидалось, к переговорам так и не дошли - российская сторона пока не принимает консолидированную позицию европейской и украинской стороны, отказ от выполнения решения Стокгольмского арбитража не может быть предпосылкой начала переговоров по новому контракту на транзит.
Но время до завершения контракта истекает, а переговоры так и не начинаются. Поэтому, к сожалению, нам нужно продолжать готовиться к прекращению транзита с 1 января".
В то же время он отметил готовность сторон продолжить консультации по внедрению в Украине европейских правил и их применение к новому транзитному контракту.
Что было ранее: Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам переговоров в Брюсселе сообщил, что российская сторона подтвердила готовность подписать новое соглашение о транзите своего газа в Европу через газотранспортную систему Украины в соответствии с европейскими правилами.
Вице-президент Еврокомиссии Шефчович по итогам трехсторонних консультаций заявил, что обе стороны, Украина и Россия, демонстрируют готовность найти решение по транзиту газа.
Он выразил уверенность, что поставки газа продолжатся без перерыва.
Напомним:
- В Брюсселе состоялась встреча представителей Еврокомиссии и украинской делегации перед трехсторонними газовыми переговорами.
- Третий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне с Еврокомиссия-Украина-РФ по долгосрочному транзита газа через Украину после 2019 года начался 19 сентября во Брюсселе в 15:30 по киевскому времени.
- Стороны должны согласовать: каким образом отражать энергетические правила ЕС в будущем рамочном соглашении; надлежащую продолжительность будущего контракта; необходимые объемы с возможной вариативностью; тарифы.
- Украинская сторона предлагает России транспортировать по 60 млрд кубометров газа ежегодно в течение 10 лет.
- Следующий раунд трехсторонних переговоров на политическом уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной о долгосрочном транзите газа после 2019 года состоится в конце октября.