"Динамо" стартувало в Лізі Європи перемогою над шведами

У першому турі Ліги Європи київське "Динамо" перемагає шведський "Мальме".

Матч, що пройшов у четвер 19 вересня на НСК "Олімпійський", завершився перемогою киян з мінімальним рахунком.

У першому таймі звітного матчу обидві команди грали у відверто нудний футбол, без моментів біля обох воріт. У киян за перший тайм було нуль ударів у площину воріт, а в їх суперника - два, але їх не можна віднести до категорії гольових. Підопічні Олексія Михайличенка у два рази переважали шведів у володінні м`ячем, але результату у перші 45-ть хвилини це не принесло.

У стартові десять хвилин другого тайму кияни мали щонаймеше три моменти, що пробити воротаря шведів. Голкіпер "Мальме" зумів відбити удар Віталія Буяльського після виходу сам на сам та взяв удар Беньяміна Вербича.

Через пару хвилин ще один шанс забити мав Томаш Кендзьора, але ударом головою пробив вище воріт. На 62-й хвилині і скандинави отримали нагоду пробити Дениса Бойка, але Маркус Розенберг не дотягнувся до м`яча, щоб замкнути передачу.

На 84-й хвилині "Динамо" таки пробиває ворота "Мальме". Після класного пасу від Вербича Буяльський увійшов в штрафний майданчик і пробив повз воротаря шведів - 1:0. У наступній же атаці "Мальме" мав момент, щоб зрівняти рахунок, але після удару Маркуса Антонссона м`яч пролетів над поперечкою воріт.

В останні хвилини гравці "Мальме" намагалася відігратися, але моментів біля воріт Бойка вже не було.

В іншому матчі групи В данський "Копенгаген" з рахунком 1:0 переміг швейцарське "Лугано".