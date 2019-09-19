"Динамо" стартовало в Лиге Европы победой над шведами

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Четверг, 19 сентября 2019, 21:53

В первом туре Лиги Европы киевское "Динамо" побеждает шведский "Мальме".

Матч, прошедший в четверг 19 сентября на НСК "Олимпийский", завершился победой киевлян с минимальным счетом.

В первом тайме отчетного матча обе команды играли в откровенно скучный футбол, без моментов у обоих ворот. У киевлян за первый тайм было ноль ударов в створ ворот, а у их соперника - два, но их нельзя отнести к категории голевых. Подопечные Алексея Михайличенко в два раза превосходили шведов во владении мячом, но результата в первые 45-ть минут это не принесло.

В стартовые десять минут второго тайма киевляне имели как минимум три момента пробить вратаря шведов. Голкипер "Мальме" сумел отразить удар Виталия Буяльского после выхода один на один и взял удар Беньямина Вербича.

Через пару минут еще один шанс забить имел Томаш Кендзера, но ударом головой пробил выше ворот. На 62-й минуте и скандинавы получили возможность пробить Дениса Бойко, но Маркус Розенберг не дотянулся до мяча, чтобы замкнуть передачу.

На 84-й минуте "Динамо" таки пробивает ворота "Мальме". После классного паса от Вербича Буяльский вошел в штрафную и пробил мимо вратаря шведов - 1:0. В следующей же атаке "Мальме" имел момент, чтобы сравнять счет, но после удара Маркуса Антонссона мяч пролетел над перекладиной ворот.

В последние минуты игроки "Мальме" пыталась отыграться, но моментов у ворот Бойко уже не было.

В другом матче группы В датский "Копенгаген" со счетом 1:0 победил швейцарское "Лугано".

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол


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