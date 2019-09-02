У Берліні зустрінуться радники лідерів "нормандської четвірки"

3429 переглядів
Понеділок, 2 вересня 2019, 10:48

Дипломатичні радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії 2 вересня в Берліні обговорять підготовку зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пресслужба Офісу президента України заявила УНІАН. 

Київ представлятимуть новопризначений міністр закордонних справ Вадим Пристайко й помічник президента України Андрій Єрмак.

Кремль анонсував, що від Росії на зустріч поїде помічник президента Владислав Сурков.

Сторони мають обговорити прогрес реалізації домовленостей, досягнутих 12 липня.

12 липня було домовлено про "хлібне перемир’я" на Донбасі, обмін "певними кількостями" полонених, розмінування у Станиці Луганській та розведення на двох попередньо узгоджених ділянках, а також визначення наступної черги ділянок для розведення і розмінування.

Пристайко заявляв, що доцільність зустрічі лідерів держав можна буде оцінювати за підсумками переговорів радників 2 вересня.

Як відомо, Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", можливо, він відбудеться уже у вересні.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Німеччина міжнародні відносини


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Президент Німеччини попросив пробачення у Польщі 1 вересня 2019, 09:07
Трюдо і Меркель закликали Україну до реформ 26 серпня 2019, 12:47
Місто у Німеччині пообіцяло 1 млн євро за докази, що його не існує 23 серпня 2019, 13:59
Усі новини
Головні новини
Рада направила на оцінку КС ініціативу Зеленського про "закони від народу"
"Небитий" Шуфрич прокоментував меми на себе: Хай спробують
Нідерландські слідчі хочуть допитати бойовика Цемаха, доки він в Україні
"Давав настанову новому депутату": у ресторані побилися два нардепи
Усі новини
дослідження

Чому собаки поводяться по-різному

Фото

22 світлини показують птахів під час полювання на їжу

читай!

Як прочитати 100 книг за рік? Практичні поради