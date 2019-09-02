У Берліні зустрінуться радники лідерів "нормандської четвірки"

Дипломатичні радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії 2 вересня в Берліні обговорять підготовку зустрічі лідерів "нормандської четвірки".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пресслужба Офісу президента України заявила УНІАН.

Київ представлятимуть новопризначений міністр закордонних справ Вадим Пристайко й помічник президента України Андрій Єрмак.

Кремль анонсував, що від Росії на зустріч поїде помічник президента Владислав Сурков.

Сторони мають обговорити прогрес реалізації домовленостей, досягнутих 12 липня.

12 липня було домовлено про "хлібне перемир’я" на Донбасі, обмін "певними кількостями" полонених, розмінування у Станиці Луганській та розведення на двох попередньо узгоджених ділянках, а також визначення наступної черги ділянок для розведення і розмінування.

Пристайко заявляв, що доцільність зустрічі лідерів держав можна буде оцінювати за підсумками переговорів радників 2 вересня.

Як відомо, Берлін і Париж виступають за якнайшвидше проведення саміту лідерів держав "нормандської четвірки", можливо, він відбудеться уже у вересні.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.

Європейська правда