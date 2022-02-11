"Червоних ліній не перетнули": Кулеба про "нормандську" зустріч радників у Берліні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що перемовини радників лідерів країн Нормандського формату 10 лютого були складними, але українська сторона не поступилася жодними принциповими позиціями.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на брифінгу 11 лютого.

"Непроста була, м’яко кажучи, розмова, але Андрій Єрмак як голова делегації і колеги, які були у її складі, втримали усі наші позиції, не поступилися жодними моментами, важливими для України, і не перетнули жодних "червоних ліній", - запевнив Дмитро Кулеба.

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За його словами, ключовим суперечливим питанням був прямий діалог між Україною і представниками ОРДЛО - на чому наполягає Росія, щоб виглядати не стороною конфлікту, а посередником у ньому.

Він зазначив, що ці переговори дуже складні, але мають продовжитися - "бо немає іншого шляху, ніж дипломатичне врегулювання конфлікту".

"Наше єдине прагнення зараз - розблокувати роботу тристоронньої контактної групи, щоб можна було рухатися вперед", - додав Дмитро Кулеба.

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Глава МЗС прокоментував також останні звинувачення з боку РФ про те, що Україна нібито готується до наступу на Донбасі та провокацій.

"Хочу офіційно заявити, що жодних наступальних дій Україна не готує, жодні провокації нам не потрібні. Всі ці повідомлення з російського боку спрямовані на нагнітання емоційного стану і перекладання відповідальності на Україну", - зазначив він.

Нагадаємо: 26 січня у Парижі, а 10 лютого в Берліні відбулися зустрічі радників лідерів "Нормандії" – України, Росії, Німеччини та Франції.

Берлінська зустріч тривала майже 9 годин, але жодного документу за її результатами не ухвалили, повідомив представник України Андрій Єрмак.

Представник Росії Дмитро Козак заявив, що майже 9 годин переговорів у Берліні не дали результатів через непоступливість України.

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту в Київ заявив, що Мінські угоди є єдиним шляхом, який дозволить врегулювати конфлікт на сході України, спричинений нарощуванням російських військ на кордоні.