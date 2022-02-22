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Кремль каже, що погодиться на саміт "нормандської четвірки", якщо їм сподобається повістка

Роман ПетренкоВівторок, 22 лютого 2022, 14:40
фото: тасс

У Кремлі заявили, що ймовірність проведення екстреного саміту "нормандської четвірки" залежатиме від конкретних пропозицій щодо порядку денного.

Джерело: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Все залежатиме від конкретики пропозицій, від міркувань щодо можливого змісту таких контактів".

Деталі: Пєсков додав, що вітатиметься діалог "не у форматі переливання з порожнього до порожнього".

За його словами, "питання "Мінська-2" більше не стоїть на порядку денному, на перший план виходить тема гарантій безпеки для РФ".

Передісторія: Росія заявила, що навіть після вторгнення військових на Донбас не думає про розрив дипвідносин з Україною.

Теми: Путіннормандський формат
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