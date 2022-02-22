Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кремль каже, що погодиться на саміт "нормандської четвірки", якщо їм сподобається повістка

Роман ПетренкоВівторок, 22 лютого 2022, 13:40
Кремль каже, що погодиться на саміт нормандської четвірки, якщо їм сподобається повістка
фото: тасс

У Кремлі заявили, що ймовірність проведення екстреного саміту "нормандської четвірки" залежатиме від конкретних пропозицій щодо порядку денного.

Джерело: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, якого цитує ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Все залежатиме від конкретики пропозицій, від міркувань щодо можливого змісту таких контактів".

Реклама:

Деталі: Пєсков додав, що вітатиметься діалог "не у форматі переливання з порожнього до порожнього".

За його словами, "питання "Мінська-2" більше не стоїть на порядку денному, на перший план виходить тема гарантій безпеки для РФ".

Передісторія: Росія заявила, що навіть після вторгнення військових на Донбас не думає про розрив дипвідносин з Україною.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Путіннормандський формат
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Путін
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
Путін уперше після видачі ордера на його арешт зібрався за кордон – ЗМІ
Путін сказав прем’єру Індії, що на саміт G20 відправить Лаврова замість себе
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: