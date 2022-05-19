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Посол України в Німеччини вважає можливим відновлення нормандського формату для припинення війни

"Європейська правда"Четвер, 19 травня 2022, 14:55

Посол України Андрій Мельник закликав Німеччину та Францію виступити посередниками у новій версії нормандського формату для припинення війни Росії проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню RND, пише "Європейська правда".

"Нормандський формат ніхто не скасовував, але Путін все одно розпочав цю війну. Ми виходимо з того, що Німеччина та Франція здатні й надалі грати роль посередника", — сказав Мельник.

За його словами, обидві держави користуються довірою як української, так і російської сторони, і це може бути основою для припинення "варварської війни".

Мельник зазначив, що Путіну регулярно дзвонили канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон.

"Це означає, що є певний рівень довіри. Було б неправильно, якби ви не скористалися цією нагодою", — пояснив Мельник.

Тим часом у кремлівських ЗМІ вже з'явилася реакція на інтерв'ю українського посла. Агентство РИА Новости процитувало джерело в Москві, яке заявило, що "після визнання Росією республік Донбасу переговори у "нормандському форматі" втратили актуальність".

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Теми: Німеччинанормандський формат
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