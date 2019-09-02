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Зеленський доручив за місяць легалізувати казино і видобуток бурштину

Понеділок, 2 вересня 2019, 12:55
Зеленський доручив за місяць легалізувати казино і видобуток бурштину
колаж УП

Джерело: зустріч президента Володимира Зеленського із керівництвом Кабміну, Верховної Ради і правоохоронних органів

Президент Володимир Зеленський доручив розробити проекти закону про легалізацію грального бізнесу та видобуток бурштину і прийняти відповідні закони до грудня 2019 року.

Пряма мова: "Підготувати та внести до парламенту законопроекти про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину.

  • Термін – до 1 жовтня 2019 року.
  • Відповідальні – прем’єр-міністр Олексій Гончарук, міністр фінансів Оксана Маркарова.

Прийняти закони про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину.

  • Термін – до 1 грудня 2019 року.
  • Відповідальні – Дмитро Разумков (спікер ВР), Давид Арахамія (голова фракції "Слуга народу")".

Що було раніше: Про намір відновити роботу казино в Україні Заленський заявив ще на початку серпня 2019 року. За словами президента, в Україні легалізують роботу казино в 5-зіркових готелях, бо це стимулюватиме розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря.

Гральний бізнес в Україні заборонений ще з 2009 року. Однак гральні заклади продовжують працювати по всій території країни підпільно. Відповідно такий тіньовий бізнес не сплачує жодних коштів у бюджет.  

Історія питання: 

  • 12 серпня президент Володимир Зеленський відвідував Житомирську область. На нараді з місцевою владою, зокрема, розглядали питання незаконного видобутку бурштину.
  • На зустрічі Зеленський попросив звільнити керівників поліції у 9-районах та очільників СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину.
  • 15 травня 2009 року Верховна Рада ухвалила закон про заборону грального бізнесу на території населених пунктів України. 
  • У грудні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що міліція протягом десяти днів ліквідує всі підпільні гральні заклади в Україні, однак станом на серпень 2019 року так і не зробив цього. 

Знати більше: Національна лудоманія: чому Україну заполонили гральні заклади 

"Бурштинова народна республіка". Західний український фронт

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийВерховна Радабурштин
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