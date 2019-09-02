Зеленський доручив за місяць легалізувати казино і видобуток бурштину

Джерело: зустріч президента Володимира Зеленського із керівництвом Кабміну, Верховної Ради і правоохоронних органів

Президент Володимир Зеленський доручив розробити проекти закону про легалізацію грального бізнесу та видобуток бурштину і прийняти відповідні закони до грудня 2019 року.

Пряма мова: "Підготувати та внести до парламенту законопроекти про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину.

Термін – до 1 жовтня 2019 року.

Відповідальні – прем’єр-міністр Олексій Гончарук, міністр фінансів Оксана Маркарова.

Прийняти закони про легалізацію грального бізнесу, про легалізацію видобутку бурштину.

Термін – до 1 грудня 2019 року.

Відповідальні – Дмитро Разумков (спікер ВР), Давид Арахамія (голова фракції "Слуга народу")".

Що було раніше: Про намір відновити роботу казино в Україні Заленський заявив ще на початку серпня 2019 року. За словами президента, в Україні легалізують роботу казино в 5-зіркових готелях, бо це стимулюватиме розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря.

Гральний бізнес в Україні заборонений ще з 2009 року. Однак гральні заклади продовжують працювати по всій території країни підпільно. Відповідно такий тіньовий бізнес не сплачує жодних коштів у бюджет.

Історія питання:

12 серпня президент Володимир Зеленський відвідував Житомирську область. На нараді з місцевою владою, зокрема, розглядали питання незаконного видобутку бурштину.

На зустрічі Зеленський попросив звільнити керівників поліції у 9-районах та очільників СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину.

15 травня 2009 року Верховна Рада ухвалила закон про заборону грального бізнесу на території населених пунктів України.

У грудні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що міліція протягом десяти днів ліквідує всі підпільні гральні заклади в Україні, однак станом на серпень 2019 року так і не зробив цього.

Знати більше: Національна лудоманія: чому Україну заполонили гральні заклади

"Бурштинова народна республіка". Західний український фронт