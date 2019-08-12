Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський "розгромив" силовиків через бурштин, бо "не допомагають країні"

Понеділок, 12 серпня 2019, 13:16
Зеленський розгромив силовиків через бурштин, бо не допомагають країні

Джерело: Володимир Зеленський на Житомирщині

Президент Володимир Зеленський попросив звільнити керівників поліції у 9-районах та очільників СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях.

Пряма мова: "Звертаюся до пана Князєва (глави Нацполіції Сергія Князєва - ред.) і Баканова (в.о. глави СБУ Іван Баканов - ред).

І так, Рівненська область: Рокитнівський, Дубровицький, Володимирецький, Зарічненський і Сарненський райони - керівників райвідділів (поліції – ред.), будь ласка, звільніть. Вони не допомагають нашій країні, а потім ми розберемось, хто в схемі з них, а хто ні.

Житомирська область – Олевський та Овруцький райони і Волинська область – Ратнівський і Любешівський райони. Це я до пана Князєва.

До пана Баканова – змінюйте голів СБУ у трьох областях: Рівненська, Волинська і Житомирська області."

Деталі: До того заступник голови ОП з економічних питань Олексій Гончарук зазначив, що Україна могла б офіційно отримувати мільярди доларів за видобуток бурштину, а натомість варварськими методами коштовне каміння добувають незаконно і вивозять за кордон.

Гончарук порадив звільнити очільників всіх правоохоронних органів (СБУ, прокуратури, поліції) у районах, де видобувають бурштин, бо вони працюють заодно і на руку бандитам.  

Також Гончарук натякнув, що до схеми причетні і регіональні очільники держлісагентства і держгеонадр.

За його словами, ці люди мають добровільно написати заяви про звільнення за власним бажанням.

Що було раніше: Спочатку Зеленський доручив звільнити лише керівників поліції та СБУ Житомирської області через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину.

На тій же зустрічі Зеленський змусив керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського написати заяву про звільнення за власним бажанням.

Читайте також: "Бурштинова народна республіка". Західний український фронт

Нагадаємо:

  • 6 липня президент Володимир Зеленський на нараді митників на КПП "Ужгород" закликав керівників Волинської, Закарпатської, Чернівецької і Львівської митниць написати заяви про звільнення.
  • 13 липня Зеленський під час наради в Адміністрації морських портів в Одесі зажадав відставки в.о. голови Державної фіскальної служби Олександра Власова.
  • 2 серпня під час представлення губернатора Івано-Франківської області президент Володимир Зеленський зобов’язав переобраного нардепа-мажоритарника Андрія Іванчука профінансувати будівництво місцевої дороги на 175 мільйонів гривень. При цьому Іванчук наголошував, що дорога розміщена не в його окрузі.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗеленськийбурштинЖитомирполіціяСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Зеленський
Зеленський на камеру посперечався з проросійським президентом Болгарії про війну
Лукашенко схиляє Україну до переговорів із РФ, ставлячи за приклад Пригожина
Не дивуйтесь, якщо Кадиров пройде маршем прямо в Кремль – Зеленський
Останні новини
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
18:30
"Святий Отче, молися за нас": Папі Римському передали прапор України. ФОТО
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною про вступ в ЄС до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
Усі новини...
Реклама: