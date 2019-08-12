Зеленський "розгромив" силовиків через бурштин, бо "не допомагають країні"

Джерело: Володимир Зеленський на Житомирщині

Президент Володимир Зеленський попросив звільнити керівників поліції у 9-районах та очільників СБУ у Рівненській, Волинській та Житомирській областях.

Пряма мова: "Звертаюся до пана Князєва (глави Нацполіції Сергія Князєва - ред.) і Баканова (в.о. глави СБУ Іван Баканов - ред).

І так, Рівненська область: Рокитнівський, Дубровицький, Володимирецький, Зарічненський і Сарненський райони - керівників райвідділів (поліції – ред.), будь ласка, звільніть. Вони не допомагають нашій країні, а потім ми розберемось, хто в схемі з них, а хто ні.

Житомирська область – Олевський та Овруцький райони і Волинська область – Ратнівський і Любешівський райони. Це я до пана Князєва.

До пана Баканова – змінюйте голів СБУ у трьох областях: Рівненська, Волинська і Житомирська області."

Деталі: До того заступник голови ОП з економічних питань Олексій Гончарук зазначив, що Україна могла б офіційно отримувати мільярди доларів за видобуток бурштину, а натомість варварськими методами коштовне каміння добувають незаконно і вивозять за кордон.

Гончарук порадив звільнити очільників всіх правоохоронних органів (СБУ, прокуратури, поліції) у районах, де видобувають бурштин, бо вони працюють заодно і на руку бандитам.

Також Гончарук натякнув, що до схеми причетні і регіональні очільники держлісагентства і держгеонадр.

За його словами, ці люди мають добровільно написати заяви про звільнення за власним бажанням.

Що було раніше: Спочатку Зеленський доручив звільнити лише керівників поліції та СБУ Житомирської області через причетність до схем із незаконного видобутку бурштину.

На тій же зустрічі Зеленський змусив керівника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського написати заяву про звільнення за власним бажанням.

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