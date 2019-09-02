Кернес пішов у суд, щоб заборонити прайд у Харкові

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Понеділок, 2 вересня 2019, 16:53

Джерело: Facebook-сторінка Харківського міського голови Геннадія Кернеса.

Міський голова Харкова Геннадій Кернес звернувся в суд, щоб обмежити заходи харківського прайду, запланованого на 15 вересня.

Дослівно Кернес: "Харківська міськрада не має права забороняти подібні заходи. Але я, як міський голова, відповідальний за спокій у Харкові. Тому прийнято рішення - звернутися до суду з проханням обмежити проведення ХарківПрайда".

Деталі: За словами Кернеса, таке рішення він прийняв, тому що жоден Марш рівності в Харкові не проходив спокійно.

Наразі у соцмережах організатори харківського прайду рекламують захід, запланований на 15-е вересня.

Водночас, Кернес пише, що на сайті міськради зареєстрували петицію про заборону прайду. Петиція за кілька днів набрала 5837 голосів противників заходу.

Також, за його словами, проведенням прайду у Харкові стурбовані і силовики, бо в прифронтовому місті можуть бути провокації під час параду.

Передісторія:

  • Заходи першого харківського прайду заплановані з 9 по 15 вересня. Тема прайду: "Харків для всіх. Безпека для всіх".
  • 31 серпня під час ходи учасників акції "Одеса-Прайд 2019" щодо трьох осіб склали адміністративні протоколи за дрібне хуліганство.

Українська правда

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Теми: Харків Кернес права людини


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