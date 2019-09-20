Ліга Європи: "Олександрія" поступається німецькому "Вольфсбургу"

У першому турі Ліги Європи "Олександрія" на виїзді з рахунком 1:3 програла німецькому "Вольфсбургу".

Поєдинок проходив у Вольфсбурзі у четвер, 19 вересня.

До 20-ї хвилини матчу підопічним Володимира Шарана вдавалося протистояти німецькій команді. "Олександрія" вдало пресингувала і вибігала у швидкі контратаки. Гості навіть першими вдарили у площину воріт "Вольфсбурга".

Перший гол у ворота "Олександрії" став подарунком для німецької команди. Після удару Максіміліана Арнольда м`яч вдарився об газон, і від рук Юрія Паньківа залетів у ворота - 0:1. Очевидна помилка воротаря "Олександрії".

Через чотири хвилини рахунок стає вже 2:0. Адмір Мехмеді увійшов у штрафну і ударом у верхній кут воріт змусив Паньківа знову витягати м`яча із сітки воріт. "Олександрія" навіть програючи 0:2 не закрилася і при першій ліпшій нагоді атакувала.

На 66-й хвилині "Олександрія" один гол відквитала. Після подачі стандарту Євгеній Банада у падінні пробиває голкіпера "Вольфсбурга" - 2:1. Команда Шарана на цей гол заслуговувала.

Втім надія на можливу боротьбу за нічию швидко минула. За хвилину стрімка атака німців і після помилки захисників Йосип Брекало з кількох метрів розстріляв ворота Паньківа - 3:1.

Більше м`ячів "Олександрія" в цій грі не пропустила, як і не зуміла більше забити. Хоча за гру "Олександрії" з "Вольфсбургом" аж ніяк не соромно. Команда билася і зіграла в добротний футбол на рівні більш сильного "Вольфсбурга".

В іншому матчі групи І "Гент" з рахунком 3:2 здолав "Сент-Етьєн".