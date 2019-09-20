Лига Европы: "Александрия" уступает немецкому "Вольфсбургу"

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Пятница, 20 сентября 2019, 00:00

В первом туре Лиги Европы "Александрия" на выезде со счетом 1:3 проиграла немецкому "Вольфсбургу".

Поединок проходил в Вольфсбурге в четверг, 19 сентября.

К 20-й минуте матча подопечным Владимира Шарана удавалось противостоять немецкой команде.

"Александрия" удачно прессинговала и выбегала в быстрые контратаки. Гости даже первыми ударили в створ ворот "Вольфсбурга".

Первый гол в ворота "Александрии" стал подарком для немецкой команды. После удара Максимилиана Арнольда мяч ударился о газон, и от рук Юрия Панькова залетел в ворота - 0:1. Очевидная ошибка вратаря "Александрии".

Через четыре минуты счет становится уже 2: 0. Адмир Мехмеди вошел в штрафную и ударом в верхний угол ворот заставил Панькова снова вытаскивать мяч из сетки ворот. "Александрия" даже проигрывая 0:2 не закрылась и при первой же возможности атаковала.

На 66-й минуте "Александрия" один гол отплатила. После подачи стандарта Евгений Банада в падении пробивает голкипера "Вольфсбурга" - 2:1. Команда Шарана этот гол заслуживала.

Впрочем надежда на возможную борьбу за ничью быстро прошла. Через минуту стремительная атака немцев и после ошибки защитников Иосиф Брекало с нескольких метров расстрелял ворота Панькова - 3:1.

Больше мячей "Александрия" в этой игре не пропустила, как и не сумела больше забить. Хотя за игру "Александрии" с "Вольфсбургом" отнюдь не стыдно. Команда билась и сыграла в добротный футбол на уровне более сильного "Вольфсбурга".

В другом матче группы I "Гент" со счетом 3:2 одолел "Сент-Этьен".

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол


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