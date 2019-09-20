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Росія та Китай заблокували резолюцію ООН по Сирії

П'ятниця, 20 вересня 2019, 02:13

Росія та Китай заблокували резолюцію Ради безпеки ООН про перемир’я в сирійській провінції Ідліб, застосувавши право вето.

Джерело: сайт "Deutsche Welle"

Деталі: У заблокованій резолюції, запропонованій Німеччиною, Бельгією та Кувейтом, вказувалося на необхідність негайно припинити зіткнення сторін та передбачалося, що режим припинення вогню вступить в силу опівночі 21 вересня. Підтримали ініціативу 12 держав. 

Російсько-китайський проект документу Рада безпеки відхилила. Ним пропонувалось не розповсюджувати режим припинення вогню на військові операції проти терористів та пов’язаних з ними груп. Проти виступили 9 країн. 

За даними США, це 13 вето Росії у Радбезі ООН з приводу рішень щодо сирійського конфлікту. 

Нагадаємо:

  • 13 вересня глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив про закінчення війни у Сирії.

Теми: РосіяСиріяООН
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