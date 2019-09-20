Росія та Китай заблокували резолюцію ООН по Сирії

Росія та Китай заблокували резолюцію Ради безпеки ООН про перемир’я в сирійській провінції Ідліб, застосувавши право вето.

Джерело: сайт "Deutsche Welle"

Деталі: У заблокованій резолюції, запропонованій Німеччиною, Бельгією та Кувейтом, вказувалося на необхідність негайно припинити зіткнення сторін та передбачалося, що режим припинення вогню вступить в силу опівночі 21 вересня. Підтримали ініціативу 12 держав.

Російсько-китайський проект документу Рада безпеки відхилила. Ним пропонувалось не розповсюджувати режим припинення вогню на військові операції проти терористів та пов’язаних з ними груп. Проти виступили 9 країн.

За даними США, це 13 вето Росії у Радбезі ООН з приводу рішень щодо сирійського конфлікту.

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