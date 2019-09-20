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Россия и Китай заблокировали резолюцию ООН по Сирии

Пятница, 20 сентября 2019, 02:13

Россия и Китай заблокировали резолюцию Совета безопасности ООН о перемирии в сирийской провинции Идлиб, применив право вето.

Источник: сайт "Deutsche Welle"

Детали: В заблокированной резолюции, предложенной Германией, Бельгией и Кувейтом, указывалось на необходимость немедленно прекратить столкновения сторон и предполагалось, что режим прекращения огня вступит в силу в полночь 21 сентября. Поддержали инициативу 12 государств.

Российско-китайский проект документа Совет безопасности отклонил. В нем предлагалось не распространять режим прекращения огня на военные операции против террористов и связанных с ними групп. Против выступили 9 стран.

По данным США, это 13 вето России в Совбезе ООН по поводу решений в отношении сирийского конфликта.

Напомним:

  • 13 сентября глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии.

Темы: РосcияСирияООН
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