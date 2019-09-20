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44 "слуги народу" заблокували ліквідацію недоторканності депутатів – ЦПК

П'ятниця, 20 вересня 2019, 09:59
44 слуги народу заблокували ліквідацію недоторканності депутатів – ЦПК

44 народних депутати від "Слуги народу" заблокували скасування депутатської недоторканності, а також прослушку для НАБУ та знищення "правок Лозового".

Джерело блог голови правління "Центру протидії корупції" Віталія Шабуніна на "Українській правді"

Деталі: 19 вересня стільки присутніх у Верховній Раді "слуг народу" не проголосували за президентський законопроект №1009.

За словами Шабуніна, хоча нардепи виключили з Конституції норму про імунітет народних обранців, у КПК та законі про статус народного депутата залишаються норми, які вимагають дозволу парламенту для, наприклад, прослуховування чи обшуку депутата.

Пряма мова: "Якщо ці норми не прибрати, то навіть після вступу в силу змін в Конституцію, розслідувати депутатів буде майже неможливо. А як їх розслідувати, якщо для слідчих дій по них все одно треба дозвіл Ради?

А якщо не можна нормально розслідувати, то до вручення підозри та затримання навіть не дійде. І що толку, що підозру тепер можна без дозволу Ради вручити, якщо зібрати для неї докази і далі буде майже не можливо?!

Так от, схоже, що частина "слуг народу" дуже хоче зберегти свою депутатську недоторканність. Це при тому, що і вони, і Зеленський обіцяли її скасувати. Так само вони обіцяли дозволити НАБУ самостійну прослушку і скасувати правку Лозового. Все це було в проваленому "слугами" законопроекті".

Провалили голосування не лише 44 "слуги народу", а й фракції "Європейської солідарності", "Батьківщини" та "Опоблоку" повним складом.

"Частина депутатів переконують, ніби заплуталися і повірили, що прослуховувати їх будуть без рішення суду. Більшої дурниці важко і уявити. Прослушка можлива лише з дозволу суду!", – зазначив Шабунін.

Список 44 депутатів "Слуги народу", які не підтримали законопроект №1009:

Аліксійчук О.В.

Березін М.Ю.

Богданець А.В.

Василів І.В.

Васильковський І.І.

Володіна Д.А.

Горенюк О.О.

Грищук Р.П.

Діденко Ю.О.

Забуранна Л.В.

Кириченко М.О.

Кицак Б.В.

Колєв О.В.

Кузьміних С.В.

Микиша Д.С.

Негулевський І.П.

Пашковський М.І.

Рубльов В.В.

Саладуха О.В.

Скороход А.К.

Тарасов О.С.

Ткаченко О.М.

Фріс І.П.

Чернєв Є.В.

Шол М.В.

Аллахвердієва І.В.

Андрійович З.М.

Безгін В.Ю.

Василевська-Смаглюк О.М.

Герасименко І.Л.

Грищенко Т.М.

Драбовський А.Г.

Іванісов Р.В.

Ковальчук О.В.

Костін А.Є.

Ляшенко А.О.

Маріковський О.В.

Марченко Л.І.

Матусевич О.Б.

Рєпіна Е.А.

Савченко О.С.

Соломчук Д.В.

Тимофійчук В.Я.

Чернявський С.М.

"Українська правда" у Threads

Теми: недоторканністьСлуга народуВерховна Радазаконодавство
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