"Слуга народу" передумала давати добро на прослушку нардепів

Верховна Рада відправила на повторне друге читання законопроект, яким скасовуються так звані "правки Лозового", а НАБУ і ДБР отримує право самостійно здійснювати прослуховування чиновників.

"За" на парламентському засіданні проголосували 242 нардепи.

Цьому передувала конфліктна ситуація. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков двічі зупиняв голосування за ухвалення законопроекту №1009 в цілому.

Причому вдруге він зробив це, на думку опозиції запізно – система "Рада" зафіксувала результати – 196 голосів.

Разумков дав висловитися представникам фракцій, після обговорення нардепи відправили на повторне друге читання.

"Каменем спотикання" стали зокрема правки, які стосуються права обшукувати і прослуховувати народних нардепів.

Водночас представниця фракції "Голос" Олександра Устінова, яка висловилась за ухвалення законопроекту в цілому, нагадала, що нардепи раніше дали згоду на зняття недоторканності.

"У мене таке враження залишки тієї Верховної Ради, яка не хотіла голосувати прослушку для НАБУ, яка прийняла "правки Лозового" намагається зірвати зараз голосування. Нас намагаються розвести "як котят", коли розказують, що без санкцій суду нас будуть обшукувати, що будуть затримання без санкції суду. Цього не буде!"

Вона нагадала, що нардепи проголосували за зняття недоторканності "і це було те, що дозволяє санкцію суду і санкцію генерального прокурора обшукувати.

"Треба було думати, коли голосували за зняття недоторканності. Ми взяли на себе відповідальність.. то ж ми маємо зробити наступний крок і пофіксити весь той треш, який був проголосований".