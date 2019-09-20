44 "слуги народа" заблокировали ликвидацию неприкосновенности депутатов – ЦПК

44 народных депутата от "Слуги народа" заблокировали отмену депутатской неприкосновенности, а также прослушку для НАБУ и уничтожение "поправок Лозового".

Источник: блог главы правления "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина на "Украинской правде"

Детали: 19 сентября столько присутствующих в Верховной Раде "слуг народа" не проголосовали за президентский законопроект №1009.

По словам Шабунина, хотя нардепы исключили из Конституции норму об иммунитете народных избранников, в КПК и законе о статусе народного депутата остаются нормы, требующие разрешения парламента для, например, прослушивания или обыска депутата.

Прямая речь: "Если эти нормы не убрать, то даже после вступления в силу изменений в Конституцию, расследовать депутатов будет почти невозможно. А как их расследовать, если для следственных действий по ним все равно нужно разрешение Рады?

А если нельзя нормально расследовать, то до вручения подозрения и задержания даже не дойдет. И что толку, что подозрение теперь можно без разрешения Рады вручить, если собрать для нее доказательства и дальше будет почти невозможно?!

Так вот, похоже, что часть "слуг народа" очень хочет сохранить свою депутатскую неприкосновенность. Это при том, что и они, и Зеленский обещали ее отменить. Так же они обещали разрешить НАБУ самостоятельную прослушку и отменить поправку Лозового. Все это было в проваленном "слугами" законопроекте".

Провалили голосование не только 44 "слуги народа", а и фракции "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Оппоблока" полным составом.

"Часть депутатов уверяют, что запутались и поверили, что прослушивать их будут без решения суда. Большую глупость сложно и представить. Прослушка возможна только с разрешения суда!", – отметил Шабунин.

Список 44 депутатов "Слуги народа", которые не поддержали законопроект №1009:

Аликсийчук А.В.

Березин М.Ю.

Богданец А.В.

Васильев И.В.

Васильковский И.И.

Володина Д.А.

Горенюк А.А.

Грищук Р.П.

Диденко Ю.А.

Забуранная Л.В.

Кириченко Н.А.

Кицак Б.В.

Колев А.В.

Кузьминых С.В.

Микиша Д.С.

Негулевский И.П.

Пашковский М.И.

Рублев В.В.

Саладуха О.В.

Скороход А.К.

Тарасов А.С.

Ткаченко А.Н.

Фрис И.П.

Чернев Е.В.

Шол М.В.

Аллахвердиева И.В.

Андреевич З.М.

Безгин В.Ю.

Василевская-Смаглюк А.Н.

Герасименко И.Л.

Грищенко Т.М.

Драбовский А.Г.

Иванисов Р.В.

Ковальчук А.В.

Костин А.Е.

Ляшенко А.А.

Мариковський А.В.

Марченко Л.И.

Матусевич О.Б.

Репина Е.А.

Савченко А.С.

Соломчук Д.В.

Тимофийчук В.Я.

Чернявский С.М.