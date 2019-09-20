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Зеленский назначил нового главу внешней разведки

Пятница, 20 сентября 2019, 11:43
Зеленский назначил нового главу внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки.

Источник: указы от 20 сентября на сайте главы государства

Дословно: "Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины".

Детали: Предварительно другим указом Евдокимов освобожден с предыдущей должности - заместителя главы СВР.

Что предшествовало: Президент уволил Владислава Бухарева с поста главы Службы внешней разведки и сразу дал ему новую должность.

Напомним:

  • Евдокимов был начальником управления информации администрации Государственной пограничной службы Украины. Он получил звание генерал-майора в 2013 году, когда президентом был Виктор Янукович.
  • В 2017 году президентским указом он был награжден орденом Даниила Галицкого.

Украинская правда
Темы: разведкаСБУЗеленский
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