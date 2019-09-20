Зеленский назначил нового главу внешней разведки
Пятница, 20 сентября 2019, 11:43
Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки.
Источник: указы от 20 сентября на сайте главы государства
Дословно: "Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины".
Детали: Предварительно другим указом Евдокимов освобожден с предыдущей должности - заместителя главы СВР.
Что предшествовало: Президент уволил Владислава Бухарева с поста главы Службы внешней разведки и сразу дал ему новую должность.
Напомним:
- Евдокимов был начальником управления информации администрации Государственной пограничной службы Украины. Он получил звание генерал-майора в 2013 году, когда президентом был Виктор Янукович.
- В 2017 году президентским указом он был награжден орденом Даниила Галицкого.
Украинская правда