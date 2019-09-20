Двоє військових отримали поранення на Донбасі з опівночі – штаб ООС

Від початку доби 20 вересня російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли Об’єднаних сил на Донбасі, поранено двох бійців.

Джерело: зведення Міноборони

Дослівно: "Станом на 12.00 сьогодні, 20 вересня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 4 рази… За наявною інформацією, від початку поточної доби двоє наших військовослужбовців зазнали поранень і наразі евакуйовані до медичних закладів для надання необхідної допомоги".

Деталі: На луганському напрямку о пів на третю ночі з боку Доломітного з ручного протитанкового гранатомету були обстріляні позиції підрозділів ООС неподалік Новолуганського.

На донецькому напрямку противник почав проявляти активність зранку.

Близько 8-ї години розпочався обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотроїцького, який тривав понад годину.

Приблизно у цей же час з автоматичного станкового гранатомету ворог обстріляв сили ООС Новогнатівки.

Крім того, з 10.40 до 10.55 окупанти з кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Красногорівки.