Двоє військових отримали поранення на Донбасі з опівночі – штаб ООС

475 переглядів
П'ятниця, 20 вересня 2019, 13:41

Від початку доби 20 вересня російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли Об’єднаних сил на Донбасі, поранено двох бійців.

Джерело: зведення Міноборони

Дослівно: "Станом на 12.00 сьогодні, 20 вересня, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь 4 рази… За наявною інформацією, від початку поточної доби двоє наших військовослужбовців зазнали поранень і наразі евакуйовані до медичних закладів для надання необхідної допомоги".

Деталі: На луганському напрямку о пів на третю ночі з боку Доломітного з ручного протитанкового гранатомету були обстріляні позиції підрозділів ООС неподалік Новолуганського.

На донецькому напрямку противник почав проявляти активність зранку.

Близько 8-ї години розпочався обстріл зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та кулеметів великого калібру опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новотроїцького, який тривав понад годину.

Приблизно у цей же час з автоматичного станкового гранатомету ворог обстріляв сили ООС Новогнатівки.

Крім того, з 10.40 до 10.55 окупанти з кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь в районі Красногорівки.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС Об'єднані сили на Донбасі


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Ситуація на Донбасі: бойовики 13 разів порушили режим тиші 20 вересня 2019, 07:20
На Донбасі зросла кількість порушень режиму тиші — ОБСЄ 20 вересня 2019, 03:37
Шпигунка ОРЛО вдавала, що "щиро" допомагає військовим ООС 19 вересня 2019, 14:18
Усі новини
Головні новини
Гіперлупа в Україні не буде – Криклій
Рада ухвалила закон Зеленського про оборону країни
Зеленський дозволив їздити на "євробляхах" ще три місяці
В ОП офіційно анонсували зустріч Зеленського з Трампом
Усі новини
Медицина

Як у Мукачеві ремонтують сімейну медицину

думка

8 причин, чому варто гуляти вранці

здоров'я

Чи можна вагітній жінці пити алкоголь і як це позначається на дитині