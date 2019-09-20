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Двое военных ранены на Донбассе с полуночи – штаб ООС

Пятница, 20 сентября 2019, 13:41

С начала суток 20 сентября российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела Объединенных сил на Донбассе, ранены два бойца.

Источник: сводка Минобороны

Дословно: "По состоянию на 12.00 сегодня, 20 сентября, российско-оккупационные войска открывали огонь 4 раза... По имеющейся информации, с начала текущих суток двое наших военнослужащих получили ранения и сейчас эвакуированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи".

Детали: На луганском направлении в половине третьего ночи со стороны Доломитного из ручного противотанкового гранатомета были обстреляны позиции подразделений ООС неподалеку Новолуганского.

На донецком направлении противник начал проявлять активность утром.

Около 8 часов начался обстрел из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра опорных пунктов подразделений Объединенных сил вблизи Новотроицкого, который продолжался более часа.

Примерно в это же время из автоматического станкового гранатомета враг обстрелял силы ООС у Новогнатовки.

Кроме того, с 10.40 до 10.55 оккупанты из пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Красногоровки.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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