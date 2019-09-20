Микитась вийшов з бізнесу після траншу на Шулявський міст

ТОВ "Пiвнічно-український будiвельний альянс" з групи Максима Микитася 16 вересня отримало 99,5% передоплати на будівництво Шулявського шляхопроводу, а після цього підприємець вийшов з будівельного бізнесу.

Джерело: "Наші гроші"

Дослівно: "КМДА звернулась до Кабміну за дозволом на 100% передоплату по реконструкції Шулявського мосту. І станом на 16 вересня 2019 року вже перераховано 583,44 млн грн, тобто 99,5% від вартості підряду".

Деталі: За даними системи "007", фірма-забудовник почала отримувати оплату з 26 липня 2018 року. Вартість виконання робіт - 586,85 млн грн.

Улаштування конструкцій мосту і облаштування чотирьох з’їздів має бути завершено у січні 2020 року. Водночас, очевидці повідомляють у соцмережах про затримки з будівництвом в останні тижні.

19 вересня гендиректор корпорації "Укрбуд" Олег Майборода, з якою повязане ТОВ "Пiвнічно-український будiвельний альянс", повідомив, що екс-президент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась вийшов із будівельного бізнесу.

Дослівно Майборода: "Він не є більше власником компанії "Укрбуд Девелопмент", яка веде всі об’єкти житлового будівництва в Києві, і не управляє ніякими іншими активами "Укрбуду".

Майборода не повідомив, хто є новим власником компанії, але сказав, що ця людина раніше не була представником будівельного бізнесу. За його словами, менеджмент компанії змінюватися не буде, а управління здійснюватиме рада директорів і додав, що на будівельні процеси це не вплине.

У виданні стверджують, що у складі так званої групи "Приват" є низка будівельних компаній, що можуть замінити "Укрбуд" на будівництві у Києві. Одна з цих фірм "БК Роял Хауз" цього року вже почала отримувати будівельні підряди в столиці. У Дніпрі і сусідніх регіонах будівельні підряди отримують компанії "Рубікон-моноліт" та "Аеробуд".

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