Микитась вышел из бизнеса после транша на Шулявский мост

ООО "Пивнично-украинский строительный альянс" из группы Максима Микитася 16 сентября получило 99,5% предоплаты на строительство Шулявского путепровода, а после этого предприниматель вышел из строительного бизнеса.

Источник: "Наші гроші"

Дословно: "КГГА обратилась в Кабмин за разрешением на 100% предоплаты по реконструкции Шулявского моста. И по состоянию на 16 сентября 2019 года уже перечислено 583,44 млн грн, то есть 99,5% от стоимости подряда".

Детали: По данным системы "007", фирма-застройщик начала получать оплату с 26 июля 2018 года. Стоимость выполнения работ – 586, 85 млн грн.

Устройство конструкций моста и обустройство четырех съездов должно быть завершено в январе 2020 года. В то же время, очевидцы сообщают в соцсетях о задержках со строительством в последние недели.

19 сентября гендиректор корпорации "Укрбуд" Олег Майборода, с которой связано ООО "Пивнично-украинский строительный альянс", сообщил, что экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась вышел из строительного бизнеса.

Дословно Майборода: "Он не является больше владельцем компании "Укрбуд Девелопмент", которая ведет все объекты жилищного строительства в Киеве и не управляет никакими другими активами "Укрстроя".

Майборода не сообщил, кто является новым владельцем компании, но сказал, что этот человек, который ранее не был представителем строительного бизнеса. По его словам, менеджмент компании меняться не будет, а управление будет осуществлять совет директоров. Он добавил, что на строительные процессы это не повлияет.

В издании утверждают, что в составе так называемой группы "Приват" есть ряд строительных компаний, которые могут заменить "Укрбуд" на строительстве в Киеве. Одна из этих фирм "БК Роял Хаус", которая в этом году уже начала получать строительные подряды в столице. В Днепре и соседних регионах строительные подряды получают компании "Рубикон-монолит" и "Аэробуд".

Напомним: