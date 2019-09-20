Голова МЗС: Вибори на Донбасі можливі лише за законами України, ніяких "ЛНР" чи "ДНР"

Україна погодиться на проведення виборів на непідконтрольній частині Донбасу лише на основі українського законодавства.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в інтерв’ю "Європейській правді".

"А чесні вибори на Донбасі можливі, лише якщо вони проводитимуться нами за нашими законами. Щоби наша ЦВК, наше казначейство зайшли туди для оплати, наш спецзв’язок встановив сервери та забезпечив передачу протоколів електронним шляхом, щоби були спостерігачі, щоби у виборах брали участь усі партії, які забажають, а "Українська правда" і "Європейська правда" були допущені для спостереження на будь-яку дільницю", - сказав Пристайко.

"Ми не можемо собі уявити, яким чином їх проводити у цьому випадку. Український закон не передбачає ніяких "ЛНР" і "ДНР", ніяких іноземних збройних формувань. Це – вичерпна відповідь", - додав він.

Він також пояснив, що у разі проведення виборів, їх відповідність стандартам буде оцінювати БДІПЛ ОБСЄ і саме на цю оцінку буде орієнтуватися міжнародна спільнота.

"Єдина загальновизнана оцінка чесності виборів, що існує у світі – це та, яку дає БДІПЛ ОБСЄ. Пригадайте усі минулі вибори в Україні: ми з вами можемо скільки завгодно стверджувати, що наші вибори – найчесніші у світі. Але для усіх інших визнання їх чесності відбувається, лише коли ОБСЄ скаже: "та, в принципі, нормально", - сказав Пристайко.

Міністр також розповів, що залишаються невирішеними питання, яким чином проводити голосування для переміщених осіб.

"Чи вони голосують на тих місцях, куди вони переїхали, чи повертаються на момент голосування, і чи вони захочуть приїхати? Що відбувається з тими, хто поїхав до Росії, до Білорусі тощо? От усі ці питання – це абсолютна формула, якої ми хочемо досягти. Але, як ви знаєте, на практиці вибори завжди мають вади, але навіть із вадами їх часто визнають справедливими", - додав він.