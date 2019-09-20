Глава МЗС: Выборы на Донбассе возможны только по законам Украины, никаких "ЛНР" или "ДНР"

Украина согласится на проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса лишь на основе украинского законодательства.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью "Европейской правде".

"А честные выборы на Донбассе возможны, только если они будут проводиться нами по нашим законам. Чтобы наша ЦИК, наше казначейство зашли туда для оплаты, наш спецсвязь установила серверы и обеспечила передачу протоколов в электронном виде, чтобы были наблюдатели, чтобы в выборах участвовали все партии, которые захотят, а "Украинская правда" и "Европейская правда" были допущены для наблюдения на любой участок", - сказал Пристайко.

"Мы не можем себе представить, каким образом их будут проводить в этом случае. Украинский закон не предусматривает никаких "ЛНР" и "ДНР", никаких иностранных вооруженных формирований. Это - исчерпывающий ответ", - добавил он.

Он также пояснил, что в случае проведения выборов, их соответствие стандартам будет оценивать БДИПЧ ОБСЕ и именно на эту оценку будет ориентироваться международное сообщество.

"Единственная общепризнанная оценка честности выборов, которая существует в мире - это та, которую дает БДИПЧ ОБСЕ. Вспомните все прошедшие выборы в Украине: мы с вами можем сколько угодно утверждать, что наши выборы – самые честные в мире. Но для всех признание их честности происходит, только когда ОБСЕ скажет: "да, в принципе, нормально", - сказал Пристайко.

Министр также рассказал, что остаются нерешенными вопросы, каким образом проводить голосование для перемещенных лиц.

"Или они голосуют на тех местах, куда они переехали, или возвращаются на момент голосования, и захотят ли они приехать? Что происходит с теми, кто уехал в Россию, в Беларусь и т.п.? Вот все эти вопросы - это абсолютная формула, которой мы хотим достичь. Но, как вы знаете, на практике выборы всегда имеют недостатки, но даже с недостатками их часто признают справедливыми", - добавил он.