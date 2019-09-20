У київській гімназії перестали годувати дітей: існувала загроза їх життю
Головне управління Держпродспоживслужби у Києві призупинило харчування школярів у гімназії "Київська Русь", оскільки умови приготування і харчі ТОВ "Понтем. УА" створюють загрозу життю та здоров’ю людей.
Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.
Дослівно: "Під час інспектування були відібрані зразки харчових продуктів та змивів з об’єктів навколишнього середовища для проведення експертизи. За результатами інспектування, виявлені численні порушення, що створюють загрозу життю та/або здоров’ю людини".
"Прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів суб’єктом господарювання ТОВ "Понтем. УА", який надає послуги з організації шкільного харчування у гімназії "Київська Русь"".
"З метою недопущення отруєння дітей та забезпечення якісними харчовими продуктами до Київської міської держадміністрації було надано пропозиції щодо термінового пошуку альтернативного джерела харчування в гімназії "Київська Русь"".
Деталі: Держпродспоживслужба встановила, що вермішель і биток курячий власного виготовлення за мікробіологічними показниками не відповідали вимогам Державних санітарних правил і норм.
Також не відповідав певним нормам сир "Голландія", який закупила компанія для харчування дітей, і змиви з виделки та полиці для чистого посуду.
Крім того, у харчоблоці "Понтем.УА" не були забезпечені належні умови для приготування їжі, а самі харчові продукти не були захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях виробництва, переробки та/або обігу.
У Держпродспоживслужбі заявили, що притягнуть "Понтем. УА" до відповідальності за порушення законодавства про харчові продукти.
ТОВ "Понтем. УА" надає послуги з організації гарячого харчування у низці шкіл та таборів відпочинку у столиці та області.
Лише за останні 2 роки компанія перемогла у 89 закупівлях на загальну суму 296 мільйонів 789 тисяч 507,11 гривні.
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