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У київській гімназії перестали годувати дітей: існувала загроза їх життю

П'ятниця, 20 вересня 2019, 14:35

Головне управління Держпродспоживслужби у Києві призупинило харчування школярів у гімназії "Київська Русь", оскільки умови приготування і харчі ТОВ "Понтем. УА" створюють загрозу життю та здоров’ю людей.  

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

Дослівно: "Під час інспектування були відібрані зразки харчових продуктів та змивів з об’єктів навколишнього середовища для проведення експертизи. За результатами інспектування, виявлені численні порушення, що створюють загрозу життю та/або здоров’ю людини".

"Прийнято рішення про тимчасове припинення виробництва та обігу харчових продуктів суб’єктом господарювання ТОВ "Понтем. УА", який надає послуги з організації шкільного харчування у гімназії "Київська Русь"".

"З метою недопущення отруєння дітей та забезпечення якісними харчовими продуктами до Київської міської держадміністрації було надано пропозиції щодо термінового пошуку альтернативного джерела харчування в гімназії "Київська Русь"".

Деталі: Держпродспоживслужба встановила, що вермішель і биток курячий власного виготовлення за мікробіологічними показниками не відповідали вимогам Державних санітарних правил і норм.

Також не відповідав певним нормам сир "Голландія", який закупила компанія для харчування дітей, і змиви з виделки та полиці для чистого посуду.

Крім того, у харчоблоці "Понтем.УА" не були забезпечені належні умови для приготування їжі, а самі харчові продукти не були захищені від будь-якого забруднення на всіх стадіях виробництва, переробки та/або обігу.

У Держпродспоживслужбі заявили, що притягнуть "Понтем. УА" до відповідальності за порушення законодавства про харчові продукти.

ТОВ "Понтем. УА" надає послуги з організації гарячого харчування у низці шкіл та таборів відпочинку у  столиці та області.  

Лише за останні 2 роки компанія перемогла у 89 закупівлях на загальну суму 296 мільйонів 789 тисяч 507,11 гривні.

Українська правда
Теми: Київосвітаїжа
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