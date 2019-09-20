В киевской гимназии перестали кормить детей: существовала угроза их жизни

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Пятница, 20 сентября 2019, 14:35

Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве приостановило питание школьников в гимназии "Киевская Русь", поскольку условия приготовления и продукты ООО "Понтем. УА" создают угрозу жизни и здоровью людей.

Источник: Главное управление Госпродпотребслужбы в Киеве.

Дословно: "Во время инспектирования были отобраны образцы пищевых продуктов и смывов с объектов окружающей среды для проведения экспертизы. По результатам инспектирования, выявлены многочисленные нарушения, создающие угрозу жизни и/или здоровью человека".

"Принято решение о временной приостановке производства и обращения пищевых продуктов предприятием ООО "Понтем. УА", которое предоставляет услуги по организации школьного питания в гимназии "Киевская Русь"".

"С целью недопущения отравления детей и обеспечения качественными пищевыми продуктами в Киевскою городскою госадминистрацию было направлено предложение относительно срочного поиска альтернативного источника питания в гимназии "Киевская Русь"".

Детали: Госпродпотребслужба установила, что вермишель и биток куриный собственного изготовления по микробиологическим показателям не отвечали требованиям Государственных санитарных правил и норм.

Также не отвечал определенным нормам сыр "Голландия", который закупила компания для питания детей, и смывы с вилки и полки для чистой посуды.

Кроме того, в пищеблоке "Понтем.УА" не были обеспечены надлежащие условия для приготовления пищи, а сами пищевые продукты не были защищены от любого загрязнения на всех стадиях производства, переработки и/или обращения.

В Госпродпотребслужбе заявили, что привлекут "Понтем. УА" к ответственности за нарушение законодательства о пищевых продуктах.

ООО "Понтем. УА" предоставляет услуги по организации горячего питания в ряде школ и в столице и области.

Только за последние 2 года компания победила в 89 закупках на общую сумму 296 миллионов 789 тысяч 507,11 гривны.

Украинская правда

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Темы: Киев образование еда


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