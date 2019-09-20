Аксьонова залишили на чолі окупованого Криму ще на 5 років
П'ятниця, 20 вересня 2019, 14:51
Підконтрольним Росії головою окупованого Криму знову обрали Сергія Аксьонова.
Про це повідомляють "Крим.Реалії".
За це рішення проголосували 74 депутати парламенту анексованого Росією Криму.
Кандидат від Комуністичної партії Росії Сергій Богатиренко отримав п’ять голосів, представник Ліберально-демократичної партії Росії Павло Шперов – 10.
Усі кандидатури на розгляд так званого "парламенту" вніс президент Росії Володимир Путін.
Аксьонова обрали на новий п’ятирічний термін.
Спікером кримського "парламенту" знову став Володимир Константинов.
Нагадаємо:
- 8 вересня російська влада провела в анексованому нею Криму вибори депутатів кримського парламенту й місцевих рад. За їхніми результатами, партія "Єдина Росія" отримала 60 голосів у новому скликанні "парламенту" Криму, ЛДПР – 10, КПРФ – п’ять.
- Верховна Рада визнала нелегітимними так звані місцеві вибори РФ, що пройшли в окупованому Криму.