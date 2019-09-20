Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Аксьонова залишили на чолі окупованого Криму ще на 5 років

П'ятниця, 20 вересня 2019, 14:51

Підконтрольним Росії головою окупованого Криму знову обрали Сергія Аксьонова.

Про це повідомляють "Крим.Реалії".

За це рішення проголосували 74 депутати парламенту анексованого Росією Криму.

Кандидат від Комуністичної партії Росії Сергій Богатиренко отримав п’ять голосів, представник Ліберально-демократичної партії Росії Павло Шперов – 10.

Усі кандидатури на розгляд так званого "парламенту" вніс президент Росії Володимир Путін.

Аксьонова обрали на новий п’ятирічний термін.

Спікером кримського "парламенту" знову став Володимир Константинов.

Нагадаємо:

  • 8 вересня російська влада провела в анексованому нею Криму вибори депутатів кримського парламенту й місцевих рад. За їхніми результатами, партія "Єдина Росія" отримала 60 голосів у новому скликанні "парламенту" Криму, ЛДПР – 10, КПРФ – п’ять.
  • Верховна Рада визнала нелегітимними так звані місцеві вибори РФ, що пройшли в окупованому Криму.  

"Українська правда" у Threads

Теми: Крим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
Усі новини...
Реклама: