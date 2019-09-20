Аксьонова залишили на чолі окупованого Криму ще на 5 років

Спікером кримського "парламенту" знову став Володимир Константинов.

Усі кандидатури на розгляд так званого "парламенту" вніс президент Росії Володимир Путін.

За це рішення проголосували 74 депутати парламенту анексованого Росією Криму.

Про це повідомляють " Крим.Реалії ".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"