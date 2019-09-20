Аксенова оставили во главе оккупированного Крыма еще на 5 лет

Спикером крымского "парламента" снова стал Владимир Константинов.

Все кандидатуры на рассмотрение так называемого "парламента" внес президент России Владимир Путин.

Кандидат от Коммунистической партии России Сергей Богатыренко получил пять голосов, представитель Либерально-демократической партии России Павел Шперов - 10.

За это решение проголосовали 74 депутата парламента аннексированного Россией Крыма.

Об этом сообщают " Крым.Реалии ".

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