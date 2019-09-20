Аксенова оставили во главе оккупированного Крыма еще на 5 лет
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Пятница, 20 сентября 2019, 14:51
Подконтрольным России главой оккупированного Крыма снова избран Сергей Аксенов.
Об этом сообщают "Крым.Реалии".
За это решение проголосовали 74 депутата парламента аннексированного Россией Крыма.
Кандидат от Коммунистической партии России Сергей Богатыренко получил пять голосов, представитель Либерально-демократической партии России Павел Шперов - 10.
Все кандидатуры на рассмотрение так называемого "парламента" внес президент России Владимир Путин.
Аксенова избрали на новый пятилетний срок.
Спикером крымского "парламента" снова стал Владимир Константинов.
Напомним:
- 8 сентября российские власти провели в аннексированном Крыму выборы депутатов крымского парламента и местных советов. По их результатам, партия "Единая Россия" получила 60 голосов в новом созыве "парламента" Крыма, ЛДПР - 10, КПРФ - пять.
- Верховная Рада признала нелегитимными так называемые местные выборы РФ, которые прошли в оккупированном Крыму.
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