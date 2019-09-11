Рада визнала нелегітимними "місцеві вибори" РФ у Криму

Верховна Рада визнала нелегітимними так звані місцеві вибори РФ, що пройшли в окупованому Криму.

Джерело: Засідання Верховної Ради

Деталі: 322 голосами нардепи підтримали постанову про заяву Верховної Ради України про невизнання легітимності так званих місцевих виборів на тимчасово окупованій території України - Автономна Республіка Крим та місто Севастополь.

Постанову представив голова комітету з питань зовнішньої політики нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко.

Пряма мова Яременка: "Ці дії (так звані "вибори" в Криму – ред.) вже були визнані незаконними низкою держав… Наша заява не поверне Крим, але вона стане чітким доказом того, що незалежно від того, яка Верховна Рада, в якому скликанні, в складі яких фракцій, національною ідеєю України є повернення наших окупованих територій, є повернення наших громадян у склад української сім’ї".

"Це буде чіткий сигнал і нашим військово-політичним суперникам, і нашим друзям, і нашим громадянам на тимчасово-окупованих територіях, що Україна не змінить свою політику. І це є національною ідеєю нашої держави".

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