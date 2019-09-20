Рада підтримала держфінансування іноземного кіна в Україні

Верховна Рада підтримала законопроект про державну підтримку кінематографії, за яким іноземцю компенсуватимуть чверть витрат на зйомки фільму в Україні.

Джерело: законопроект №1058

Текст законопроекту: "Відшкодування частини фактично здійснених суб’єктом кінематографії кваліфікованих витрат (платежів) на виробництво (створення) фільмів – у розмірі 25 відсотків загального обсягу таких кваліфікованих витрат".

Деталі: За законопроект "щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні" у другому читанні та в цілому проголосували 252 народні депутати.

Не голосували за документ фракції "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" і "Голос".

Розробляв законопроект Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на чолі зі "слугою народу" Олександром Ткаченком.

Закон пояснюють необхідністю створення умов для залучення у вітчизняну галузь кіновиробництва іноземних інвестицій та коштів від іноземних кінематографів.

Також закон має "популяризувати українську культуру, літературну творчість, архітектуру".

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