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Рада підтримала держфінансування іноземного кіна в Україні

П'ятниця, 20 вересня 2019, 18:45

Верховна Рада підтримала законопроект про державну підтримку кінематографії, за яким іноземцю компенсуватимуть чверть витрат на зйомки фільму в Україні.

Джерело: законопроект №1058

Текст законопроекту: "Відшкодування частини фактично здійснених суб’єктом кінематографії кваліфікованих витрат (платежів) на виробництво (створення) фільмів – у розмірі 25 відсотків загального обсягу таких кваліфікованих витрат". 

Деталі: За законопроект "щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні" у другому читанні та в цілому проголосували 252 народні депутати.

Не голосували за документ фракції "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" і "Голос".

Розробляв законопроект Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на чолі зі "слугою народу" Олександром Ткаченком.

Закон пояснюють необхідністю створення умов для залучення у вітчизняну галузь кіновиробництва іноземних інвестицій та коштів від іноземних кінематографів.

Також закон має "популяризувати українську культуру, літературну творчість, архітектуру".

Нагадаємо:

  • 12 вересня міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що Держкіно вийшло за рамки своїх повноважень, коли затвердило переможців, фінансування яких сягає 1,7 млрд грн.
  • Міністр запропонував переглянути результати конкурсу.
  • 18 вересня українські кінематографісти написали відкритого листа президенту Володимиру Зеленському і міністру Бородянському, в якому попросили не скасовувати результати пітчингу. 

Українська правда
Теми: кіноВерховна Радазаконодавство
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