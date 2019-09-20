Рада підтримала держфінансування іноземного кіна в Україні

2183 перегляди
П'ятниця, 20 вересня 2019, 18:45

Верховна Рада підтримала законопроект про державну підтримку кінематографії, за яким іноземцю компенсуватимуть чверть витрат на зйомки фільму в Україні.

Джерело: законопроект №1058

Текст законопроекту: "Відшкодування частини фактично здійснених суб’єктом кінематографії кваліфікованих витрат (платежів) на виробництво (створення) фільмів – у розмірі 25 відсотків загального обсягу таких кваліфікованих витрат". 

Деталі: За законопроект "щодо державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб'єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні" у другому читанні та в цілому проголосували 252 народні депутати.

Не голосували за документ фракції "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" і "Голос".

Розробляв законопроект Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики на чолі зі "слугою народу" Олександром Ткаченком.

Закон пояснюють необхідністю створення умов для залучення у вітчизняну галузь кіновиробництва іноземних інвестицій та коштів від іноземних кінематографів.

Також закон має "популяризувати українську культуру, літературну творчість, архітектуру".

Нагадаємо:

  • 12 вересня міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що Держкіно вийшло за рамки своїх повноважень, коли затвердило переможців, фінансування яких сягає 1,7 млрд грн.
  • Міністр запропонував переглянути результати конкурсу.
  • 18 вересня українські кінематографісти написали відкритого листа президенту Володимиру Зеленському і міністру Бородянському, в якому попросили не скасовувати результати пітчингу. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: кіно Верховна Рада законодавство


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Українському кіно роздали 1,7 млрд, а тепер хочуть забрати 18 вересня 2019, 12:21
Український фільм переміг на кінофестивалі у Венеції 8 вересня 2019, 01:32
У Держкіно назвали бокс-офіс 110 українських фільмів за 5 років 21 серпня 2019, 15:35
Усі новини
Головні новини
Гіперлупа в Україні не буде – Криклій
Рада ухвалила закон Зеленського про оборону країни
Зеленський дозволив їздити на "євробляхах" ще три місяці
В ОП офіційно анонсували зустріч Зеленського з Трампом
Усі новини
психологія

Коли і як варто говорити з дитиною про секс?

соціум

5 речей, які свідомі чайлд-фрі хочуть розповісти кожному

Медицина

Що варто знати про вакцинацію дітей з хронічними захворюваннями