Рада поддержала госфинансирование иностранного кино в Украине

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Пятница, 20 сентября 2019, 18:45

Верховная Рада поддержала законопроект о государственной поддержке кинематографии, по которому власти компенсируют иностранцу четверть расходов на съемки фильма в Украине.

Источник: законопроект №1058

Текст законопроекта: "Возмещение части фактически произведенных субъектом кинематографии квалифицированных расходов (платежей) на производство (создание) фильмов - в размере 25 процентов от общего объема таких квалифицированных расходов".

Детали: За законопроект "о государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине" во втором чтении и в целом проголосовали 252 народных депутата.

Не голосовали за документ фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Голос".

Разрабатывал законопроект Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики во главе со "слугой народа" Александром Ткаченко.

Закон объясняют необходимостью создания условий для привлечения в отечественную отрасль кинопроизводства иностранных инвестиций и средств от иностранных кинематографов.

Также закон имеет целью "популяризировать украинскую культуру, литературное творчество, архитектуру".

Напомним:

  • 12 сентября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что Госкино вышло за рамки своих полномочий, когда утвердило победителей, финансирование которых достигает 17 млрд грн.
  • Министр предложил пересмотреть результаты конкурса.
  • 18 сентября украинские кинематографисты написали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому и министру Бородянскому, в котором попросили не отменять результаты питчинга.

Украинская правда

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Темы: кино Верховная Рада законодательство


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