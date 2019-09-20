Рада поддержала госфинансирование иностранного кино в Украине
Верховная Рада поддержала законопроект о государственной поддержке кинематографии, по которому власти компенсируют иностранцу четверть расходов на съемки фильма в Украине.
Источник: законопроект №1058
Текст законопроекта: "Возмещение части фактически произведенных субъектом кинематографии квалифицированных расходов (платежей) на производство (создание) фильмов - в размере 25 процентов от общего объема таких квалифицированных расходов".
Детали: За законопроект "о государственной субсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве (создании) фильма в Украине" во втором чтении и в целом проголосовали 252 народных депутата.
Не голосовали за документ фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность" и "Голос".
Разрабатывал законопроект Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики во главе со "слугой народа" Александром Ткаченко.
Закон объясняют необходимостью создания условий для привлечения в отечественную отрасль кинопроизводства иностранных инвестиций и средств от иностранных кинематографов.
Также закон имеет целью "популяризировать украинскую культуру, литературное творчество, архитектуру".
Напомним:
- 12 сентября министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что Госкино вышло за рамки своих полномочий, когда утвердило победителей, финансирование которых достигает 17 млрд грн.
- Министр предложил пересмотреть результаты конкурса.
- 18 сентября украинские кинематографисты написали открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому и министру Бородянскому, в котором попросили не отменять результаты питчинга.