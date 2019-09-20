К похищению политзаключенного Шумкова причастны украинские спецслужбы - родственники
Бывший охранник в то время лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша Александр Шумков привлекался украинскими спецслужбами к спецоперациям. В ходе одной из них он и был похищен.
Источник: интервью тети политзаключенного Людмилы Шумковой 24 каналу.
Прямая речь Шумковой: "С конца 2015 по 2017 годы включительно Александр работал в военной прокуратуре на Херсонщине. Как военнослужащий-контрактник с высшим юридическим образованием, он привлекался в качестве дознавателя в военных правоохранительных органах, где занимался розыском и дознанием дезертиров
Понимаете, он привлекался украинскими спецслужбами к определенным спецоперациям. Именно во время встречи с оперативным источником во время такой спецоперации Александра похитили 16 августа 2017-го с территории Украины и перевезли через границу в пункте Бачевск и передали ФСБ в пункте Троебортное".
Детали: По ее словам, о причастности украинских силовиков к похищению свидетельствует и то, что дело, в рамках котрого проводили ту спецоперацию, сначала вела следственная группа Главного управления Нацполиции в Херсонской области.
Но после того, как в сентябре 2018-го Александр написал заявление, где изложил подробности своего похищения и отметил, что считает причастными к своему похищению некоторых должностных лиц военной прокуратуры и спецслужб, это дело передали по подследственности в главное следственное управление СБУ.
Шумкова также отметила, что у Александра не было надежд попасть в список на обмен, который состоялся 7 сентября. Попадет ли он в следующий список на обмен неизвестно. А просить помилование страны-агрессора Александр не будет.
Напомним:
- Александр Шумков исчез в сентябре 2017 года.
- Позже стало известно, что он находится в российском СИЗО, но законно прошел проверку на границе с РФ 23 августа 2017 года.
- Собственные источники в пограничной службе сообщали "Украинской правде", что у них есть информация о том, что 23 августа Шумков якобы на авто, законно пересек российско-украинскую границу.
- Мать и друзья украинца не верят в то, что он добровольно мог поехать в Россию, поскольку был активным участником правого движения в Украине.
- 4 декабря 2018 года в Севском суде Брянской области РФ Шумкову объявили приговор – 4 года общего режима за участие в "экстремистской организации" (коей в РФ признан "Правый сектор") на территории Украины.
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