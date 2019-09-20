К похищению политзаключенного Шумкова причастны украинские спецслужбы - родственники

Бывший охранник в то время лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша Александр Шумков привлекался украинскими спецслужбами к спецоперациям. В ходе одной из них он и был похищен.

Источник: интервью тети политзаключенного Людмилы Шумковой 24 каналу.

Прямая речь Шумковой: "С конца 2015 по 2017 годы включительно Александр работал в военной прокуратуре на Херсонщине. Как военнослужащий-контрактник с высшим юридическим образованием, он привлекался в качестве дознавателя в военных правоохранительных органах, где занимался розыском и дознанием дезертиров

Понимаете, он привлекался украинскими спецслужбами к определенным спецоперациям. Именно во время встречи с оперативным источником во время такой спецоперации Александра похитили 16 августа 2017-го с территории Украины и перевезли через границу в пункте Бачевск и передали ФСБ в пункте Троебортное".

Детали: По ее словам, о причастности украинских силовиков к похищению свидетельствует и то, что дело, в рамках котрого проводили ту спецоперацию, сначала вела следственная группа Главного управления Нацполиции в Херсонской области.

Но после того, как в сентябре 2018-го Александр написал заявление, где изложил подробности своего похищения и отметил, что считает причастными к своему похищению некоторых должностных лиц военной прокуратуры и спецслужб, это дело передали по подследственности в главное следственное управление СБУ.

Шумкова также отметила, что у Александра не было надежд попасть в список на обмен, который состоялся 7 сентября. Попадет ли он в следующий список на обмен неизвестно. А просить помилование страны-агрессора Александр не будет.

Напомним: