Гіперлупа в Україні не буде – Криклій

Міністр інфраструктури Владислав Криклій відмовився від проекту Hyperloop, яким опікувався екс-міністр Володимир Омелян.

Джерело: "Наше місто"

Пряма мова міністра: "Ідея, м'яко кажучи, абсурдна.

Якщо ми хочемо про щось таке мріяти, то легше вже винайти технологію телепортації. Це однозначно і швидше і простіше. І нові дистанції так можна опановувати.

У нашому випадку, на жаль, Гіперлупа не буде".

Деталі: Попередній міністр відомства Володимир Омелян заявляв, що в 2019 році в Дніпрі можуть почати будівництво тестового майданчика.

За словами нинішнього глави міністерства, він Омеляна "поважає і не ображає". Але ніхто з них при цьому "не згадує про Гіперлуп".

Для довідки: Hyperloop - розроблена Ілоном Маском транспортна система зі сталевих труб, усередині яких пересувається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули перевищує 600 км/ч.

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