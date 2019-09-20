Гіперлупа в Україні не буде – Криклій

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П'ятниця, 20 вересня 2019, 19:39

Міністр інфраструктури Владислав Криклій відмовився від проекту Hyperloop, яким опікувався екс-міністр Володимир Омелян.

Джерело: "Наше місто"

Пряма мова міністра: "Ідея, м'яко кажучи, абсурдна.

Якщо ми хочемо про щось таке мріяти, то легше вже винайти технологію телепортації. Це однозначно і швидше і простіше. І нові дистанції так можна опановувати.

У нашому випадку, на жаль, Гіперлупа не буде".

Деталі: Попередній міністр відомства Володимир Омелян заявляв, що в 2019 році в Дніпрі можуть почати будівництво тестового майданчика.

За словами нинішнього глави міністерства, він Омеляна "поважає і не ображає". Але ніхто з них при цьому "не згадує про Гіперлуп".

Для довідки: Hyperloop - розроблена Ілоном Маском транспортна система зі сталевих труб, усередині яких пересувається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули перевищує 600 км/ч.

Дізнатися більше: "Hyperloop по-українськи, або що кажуть про Ілона Маска в електричках"

"Фантазери або реалісти? Що треба знати про Hyperloop в Україні"

Передісторія:

  • Мінінфраструктури та компанія Hyperloop Transportation Technologies домовилися про співпрацю в галузі розвитку технологій високошвидкісного транспортування.
  • У лютому 2018 року Омелян заявляв, що Україна в 2019 році може почати будівництво тестового майданчика в Дніпрі за кошти приватних інвесторів.
  • Крім того, за його словами, квиток на Hyperloop коштував би дешевше, ніж на літак і поїзд.
  • У листопаді 2018 року Омелян повідомив, що до кінця року очікує наукового обґрунтування від НАНУ.

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Теми: Мінінфраструктури транспорт


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