Гиперлупа в Украине не будет – Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от проекта Hyperloop в Украине, которым занимался экс-министр Владимир Омелян.
Источник: "Наше місто"
Прямая речь министра: "Идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще.
И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет".
Детали: Предыдущий министр ведомства Владимир Омелян заявлял, что в 2019 году в Днепре может начаться строительство тестовой площадки.
По словам нынешнего главы ведомства, он Омеляна "уважает и не обижает". Но никто из них при этом "не вспоминает о Гиперлупе".
Для справки: Hyperloop – разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на воздушной подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 км/ч.
Узнать больше: "Hyperloop по-украински", или Что говорят об Илоне Маске в электричках"
"Фантазеры или реалисты? Что нужно знать о Hyperloop в Украине"
Предыстория:
- Мининфраструктуры и компания Hyperloop Transportation Technologies договорились о сотрудничестве в области развития технологий высокоскоростной транспортировки.
- В феврале 2018 года Омелян заявлял, что Украина в 2019 году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр за средства частных инвесторов.
- Кроме того, по его словам, билет на Hyperloop должен был стоить дешевле, чем на самолет и поезд.
- В ноябре 2018 года Омелян сообщил, что до конца года ожидает научное обоснование от НАНУ.