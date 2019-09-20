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Гиперлупа в Украине не будет – Криклий

Пятница, 20 сентября 2019, 19:39
Гиперлупа в Украине не будет – Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий отказался от проекта Hyperloop в Украине, которым занимался экс-министр Владимир Омелян.

Источник: "Наше місто"

Прямая речь министра: "Идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации. Это однозначно и быстрее и проще. 

И новые дистанции так можно организовывать. В нашем случае, к сожалению, Гиперлупа не будет".

Детали: Предыдущий министр ведомства Владимир Омелян заявлял, что в 2019 году в Днепре может начаться строительство тестовой площадки.

По словам нынешнего главы ведомства, он Омеляна "уважает и не обижает". Но никто из них при этом "не вспоминает о Гиперлупе".

Для справки: Hyperloop – разработанная Илоном Маском транспортная система, состоящая из стальных труб, внутри которых перемещается поезд - герметичная капсула на воздушной подушке. Скорость такой капсулы может превышать 600 км/ч.

Узнать больше: "Hyperloop по-украински", или Что говорят об Илоне Маске в электричках"

"Фантазеры или реалисты? Что нужно знать о Hyperloop в Украине"

Предыстория: 

  • Мининфраструктуры и компания Hyperloop Transportation Technologies договорились о сотрудничестве в области развития технологий высокоскоростной транспортировки.
  • В феврале 2018 года Омелян заявлял, что Украина в 2019 году может начать строительство тестовой площадки в городе Днепр за средства частных инвесторов.
  • Кроме того, по его словам, билет на Hyperloop должен был стоить дешевле, чем на самолет и поезд.
  • В ноябре 2018 года Омелян сообщил, что до конца года ожидает научное обоснование от НАНУ.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Мининфраструктурытранспорт
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