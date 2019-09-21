Коломойський заявив, що нова влада не веде з ним жодних переговорів

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що чинна влада не веде з ним переговорів щодо ПриватБанку, націоналізацію якого він вважає незаконною.

Джерело: ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Громадське.

"Я про це (переговори — УП) читаю тільки в пресі, ніяких реальних переговорів, і не тільки реальних, ні консультації, ні переговори не ведуться", — запевнив олігарх.

В той же час Коломойський наголошує на необхідності досягнення компромісу.

"Ми не відстанемо від нового власника ПриватБанку… Я хотів би уточнити — нас цікавить ПриватБанк, але якщо процес врегулювання велика складність, і це може викликати турбулентності на фінансовому ринку, нічого страшного, ми можемо відмовитися від цього. Все продається і все купується у бізнесі", — заявив він.

Олігарх додав, що має надію на досягнення домовленостей з новою владою.

Нагадаємо:

Раніше в інтерв'ю Financial Times Гончарук заявив, що влада шукає "компроміс" з мільярдером-олігархом Ігорем Коломойським в справі Приватбанку.

Гончарук сказав, що президент Володимир Зеленський і глава Офісу президента Андрій Богдан особисто займуться цією справою, не дивлячись на їх очевидний конфлікт інтересів як колишніх співробітників Коломойського.

Прем'єр-міністр додав, що Зеленський буде уникати втручання в українські суди або незалежність центрального банку, намагаючись "захистити інтереси" країни.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.