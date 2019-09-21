Коломойский заявил, что новая власть не ведет с ним никаких переговоров

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что действующая власть не ведет с ним переговоры по ПриватБанку, национализацию которого он считает незаконной.

Источник: эфир программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Громадське.

"Я об этом (переговоры — УП) читаю только в прессе, никаких реальных переговоров, и не только реальных, ни консультаций, ни переговоры не ведутся", — сказал он.

В то же время Коломойский подчеркивает необходимость достижения компромисса.

"Мы не отстанем от нового владельца ПриватБанка... я хотел бы уточнить — нас интересует ПриватБанк, но если процесс урегулирования большая сложность, и это может вызвать турбулентности на финансовом рынке, ничего страшного, мы можем отказаться от этого. Все продается и все покупается в бизнесе", — заявил он.

Олигарх добавил, что надеется на достижение договоренностей с новой властью.

Напомним:

Ранее в интервью Financial Times Гончарук заявил, что власть ищет "компромисс" с миллиардером-олигархом Игорем Коломойским в деле Приватбанка.

Гончарук сказал, что президент Владимир Зеленский и глава ОП Андрей Богдан лично займутся этим делом, несмотря на их очевидный конфликт интересов в качестве бывших сотрудников Коломойского.

Премьер-министр добавил, что Зеленский будет избегать вмешательства в украинские суды или независимость центрального банка, пытаясь "защитить интересы" страны.

В декабре 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.