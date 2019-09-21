ООС: за добу постраждало четверо військових
20 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.
Джерело: звіт ООС
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил.
"За минулу добу три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості, один – бойове травмування",- звітують військові.
Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.
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