ООС: за добу постраждало четверо військових

20 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню.

Джерело: звіт ООС

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. А також, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 6 обстрілів позицій Об'єднаних сил.

"За минулу добу три військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення різного ступеня важкості, один – бойове травмування",- звітують військові.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 3 рази порушили режим припинення вогню.