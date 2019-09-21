20 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня.



Источник: отчет ООС

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минского соглашениями минометов калибра 82 мм. А также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил.

"За прошедшие сутки три военнослужащие из состава Объединенных сил получили ранения различной степени тяжести, один - боевое травмирования", - отчитываются военные.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.