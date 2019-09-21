Шустер заявив, що подасть до суду на Коломойського
Журналіст і телеведучий Савік Шустер заявив про намір подати позов проти бізнесмена Ігоря Коломойського через висловлювання останнього про те, що Шустер нібито брав гроші з гостей своєї програми за участь у ній.
Джерело: суперечка Шустера і Коломойського в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю ввечері, пише "Інтерфакс-Україна".
Пряма мова Шустера: "Я прийняв рішення подати до суду на Коломойського. Захист честі, гідності і, врешті-решт, моєї професійної придатності".
Деталі: Телеведучий нагадав, що 3 вересня 2015 року його студія підписала контракт з телеканалом "1+1", який діяв до кінця серпня 2018 року. Шустер зазначив, що після двох випусків його програму 18 вересня зняли з ефіру телеканалу.
Перед заявою телеведучого про намір подати в суд в ефірі його програми продемонстрували уривок інтерв'ю Коломойського "Українській правді", в якому бізнесмен пояснює причину зняття з ефіру "1+1" програми Шустера.
Коломойський стверджує, що Шустер порушив контракт, отримавши передоплату за 10 передач вперед на $2,5 млн.
"Зробив одну передачу, а на другу "спалився" - взяв гроші. Умова була, що він не повинен брати гроші ні з кого", - сказав бізнесмен.
"У якихось мерів. Два по п'ятдесят взяв. Причому одного ми підсунули спеціально", - відповів він на питання про те, у кого, за його інформацією, були отримані гроші.
Крім того, в ефірі продемонстрували відео з інтерв'ю лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка одній з українських телеведучих, де політик стверджує, що саме через його участь було прийнято рішення не пускати в ефір програму Шустера в 2015 р.
"Коломойський викинув Шустера з ефіру, тому що у нього був договірняк із Порошенком, бо я їхав на ефір... Це був день, коли затримали (народного депутата 8-го скликання з фракції "Радикальної партії" Ігоря - ред.) Мосійчука. І Шустер запросив мене на ефір, щоб я розповів свою правду, а не те, що показували в парламенті", - пояснив Ляшко.
За словами політика, по шляху в студію йому дзвонив Коломойський з проханням не брати участі в програмі. "Я точно знаю, що Шустера викинули з ефіру через мене. По команді Петра (Порошенко, п'ятого президента України - ред.)", - додав лідер "Радикальної партії".
Після демонстрації відео Шустер повідомив, що Коломойський зателефонував в ефір. Раніше в цій самій програмі бізнесмен по телефону брав участь у дискусії щодо ситуації з "ПриватБанком".
"Ми з Вами будемо судитися", - сказав йому Шустер.
"Звичайно, будемо судитися. Ви тільки не лякайте мене судами. Де будемо судитися - в Італії чи в Україні?", - відповів Коломойський.
"Може, Ви спочатку гроші поверніть за 10 передач, які Ви провели, а потім будемо з Вами розмовляти", - заявив бізнесмен, зажадавши від ведучого повернути йому $2,3 млн.
Під час наступної словесної перепалки Коломойський назвав Шустера і співвласника студії Павла Єлізарова "хабарниками, які беруть за одну і ту саму роботу тричі".
У свою чергу Єлізаров уточнив, що позов проти Коломойського буде поданий на 10 млн грн.
Історія питання:
- Журналіст Савік Шустер 2005 року почав вести на телеканалі ICTV програму "Свобода слова". 2007 року Шустер перейшов на телеканал "Інтер", де очолив новий проект "Свобода Савіка Шустера". 2008 року Шустер перейшов на ТРК Україна із програмою "Шустер LIVE".
- З 2011 по 2013 роки програма "Шустер LIVE" виходила на телеканалі "Перший національний". Після цього, з 22 лютого 2013 року, на телеканалі "Інтер".
- 21 лютого 2014 року вийшов випуск програми "Шустер LIVE" на 5 каналі. Навесні 2014 року Шустер повернувся на "Перший національний" телеканал, однак восени програма була знята з ефіру.
- Потім програма транслювалася на каналах "24" та "112 Україна".
- У вересні 2015 року програма виходила на каналі "1+1", але 18 вересня її було знято з ефіру.
- Після цього Шустер працював на власному кабельному телеканалі "3S.tv", заснованому у співпраці з Павлом Єлізаровим. З 1 березня 2017 року телеканал "3S.tv" припинив діяльність у зв'язку з фінансовими проблемами.
- Із вересня 2019 року на каналі "Україна" по п'ятницях почало виходити ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера".
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