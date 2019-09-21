Шустер заявив, що подасть до суду на Коломойського

Журналіст і телеведучий Савік Шустер заявив про намір подати позов проти бізнесмена Ігоря Коломойського через висловлювання останнього про те, що Шустер нібито брав гроші з гостей своєї програми за участь у ній.

Джерело: суперечка Шустера і Коломойського в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна" в п'ятницю ввечері, пише "Інтерфакс-Україна".

Пряма мова Шустера: "Я прийняв рішення подати до суду на Коломойського. Захист честі, гідності і, врешті-решт, моєї професійної придатності".

Деталі: Телеведучий нагадав, що 3 вересня 2015 року його студія підписала контракт з телеканалом "1+1", який діяв до кінця серпня 2018 року. Шустер зазначив, що після двох випусків його програму 18 вересня зняли з ефіру телеканалу.

Перед заявою телеведучого про намір подати в суд в ефірі його програми продемонстрували уривок інтерв'ю Коломойського "Українській правді", в якому бізнесмен пояснює причину зняття з ефіру "1+1" програми Шустера.

Коломойський стверджує, що Шустер порушив контракт, отримавши передоплату за 10 передач вперед на $2,5 млн.

"Зробив одну передачу, а на другу "спалився" - взяв гроші. Умова була, що він не повинен брати гроші ні з кого", - сказав бізнесмен.

"У якихось мерів. Два по п'ятдесят взяв. Причому одного ми підсунули спеціально", - відповів він на питання про те, у кого, за його інформацією, були отримані гроші.

Крім того, в ефірі продемонстрували відео з інтерв'ю лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка одній з українських телеведучих, де політик стверджує, що саме через його участь було прийнято рішення не пускати в ефір програму Шустера в 2015 р.

"Коломойський викинув Шустера з ефіру, тому що у нього був договірняк із Порошенком, бо я їхав на ефір... Це був день, коли затримали (народного депутата 8-го скликання з фракції "Радикальної партії" Ігоря - ред.) Мосійчука. І Шустер запросив мене на ефір, щоб я розповів свою правду, а не те, що показували в парламенті", - пояснив Ляшко.

За словами політика, по шляху в студію йому дзвонив Коломойський з проханням не брати участі в програмі. "Я точно знаю, що Шустера викинули з ефіру через мене. По команді Петра (Порошенко, п'ятого президента України - ред.)", - додав лідер "Радикальної партії".

Після демонстрації відео Шустер повідомив, що Коломойський зателефонував в ефір. Раніше в цій самій програмі бізнесмен по телефону брав участь у дискусії щодо ситуації з "ПриватБанком".

"Ми з Вами будемо судитися", - сказав йому Шустер.

"Звичайно, будемо судитися. Ви тільки не лякайте мене судами. Де будемо судитися - в Італії чи в Україні?", - відповів Коломойський.

"Може, Ви спочатку гроші поверніть за 10 передач, які Ви провели, а потім будемо з Вами розмовляти", - заявив бізнесмен, зажадавши від ведучого повернути йому $2,3 млн.

Під час наступної словесної перепалки Коломойський назвав Шустера і співвласника студії Павла Єлізарова "хабарниками, які беруть за одну і ту саму роботу тричі".

У свою чергу Єлізаров уточнив, що позов проти Коломойського буде поданий на 10 млн грн.

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