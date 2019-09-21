Шустер заявил, что подаст в суд на Коломойского

Журналист и телеведущий Савик Шустер заявил о намерении подать иск против бизнесмена Игоря Коломойского из-за высказывания последнего о том, что Шустер якобы брал деньги с гостей своей программы за участие в ней.

Источник: перепалка Шустера и Коломойского в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" в пятницу вечером, пишет "Интерфакс-Украина".

Прямая речь Шустера: Я принял решение подать в суд на Коломойского. Защита чести, достоинства и, в конце концов, моей профессиональной пригодности.

Детали: Телеведущий напомнил, что 3 сентября 2015 года его студия подписала контракт с телеканалом "1+1", который действовал до конца августа 2018 года. Шустер отметил, что после двух выпусков его программу 18 сентября сняли с эфира телеканала.

Перед заявлением телеведущего о намерении подать в суд в эфире его программы продемонстрировали отрывок интервью Коломойского "Украинской правде", в котором бизнесмен объясняет причину снятия с эфира "1+1" программы Шустера.

Коломойский утверждает, что Шустер нарушил контракт, получив предоплату за 10 передач вперед на $2,5 млн.

"Сделал одну передачу, а на вторую "спалился" – взял деньги. Условие было, что он не должен брать деньги ни с кого", - сказал бизнесмен.

"У каких-то мэров. Два по пятьдесят взял. При чем одного мы подсунули специально", - ответил он на вопрос о том, у кого, по его информации, были получены деньги.

Кроме того, в эфире "Свобода слова Савика Шустера" продемонстрировали видео из интервью лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко одной из украинских телеведущих, где политик утверждает, что именно из-за его участия было принято решение не пускать в эфир программу Шустера в 2015г.

"Коломойский выбросил Шустера из эфира, потому что у него был договорняк с Порошенко, потому что я ехал на эфир… Это был день, когда задержали (народного депутата 8-го созыва из фракции "Радикально партии" Игоря – ред.) Мосийчука. И Шустер пригласил меня на эфир, чтобы я рассказал свою правду, а не то, что показывали в парламенте", - пояснил Ляшко.

По словам политика, по пути в студию ему звонил Коломойский с просьбой не участвовать в программе. "Я точно знаю, что Шустера выбросили из эфира из-за меня. По команде Петра (Порошенко, пятого президента Украины – ред.)", - добавил лидер "Радикальной партии".

После демонстрации видео Шустер сообщил, что Коломойский позвонил в эфир. Ранее в этой же программе бизнесмен по телефону участвовал в дискуссии по ситуации с "ПриватБанком".

"Мы с Вами будем судиться", - сказал ему Шустер.

"Конечно, будем судиться. Вы только не пугайте меня судами. Где будем судиться – в Италии или в Украине?", - ответил Коломойский.

"Может, Вы сначала деньги верните за 10 передач, которые Вы провели, а потом будем с Вами разговаривать", - заявил бизнесмен, потребовав от ведущего вернуть ему $2,3 млн.

Во время последовавшей словесной перепалки Коломойский назвал Шустера и совладельца студии Павла Елизарова "взяточниками, которые берут за одну и ту же работу трижды".

В свою очередь Елизаров уточнил, что иск против Коломойского будет подан на 10 млн грн.