Шамана, який ішов виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд

Суд обрав запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд якутскому шаману Олександру Габишеву, який ішов до Москви, щоб "вигнати Путіна".

Джерело: постанова суду, копія якої є в розпорядженні російського агентства "Інтерфакс"

Дослівно постанова: "Обрати щодо Олександра Габишева запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд та належну поведінку".

..."Олександр Габишев із 6 березня по 22 травня, перебуваючи у невстановленому місці, звернувся особисто до групи людей із закликами до здійснення екстремістського діяльності. За результатами психолого-лінгвістичного дослідження, у висловлюваннях Габишева міститься публічний заклик до насильницьких дій щодо президента РФ".

Деталі: Згідно з документом, кримінальну справу про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (ч. 1 ст. 280 КК РФ) було порушено 12 вересня. З 13 по 20 вересня шаман перебував у розшуку, і був доставлений до слідчого 20 вересня.

Що було раніше: Якутський шаман Олександр Габишев ішов до Москви "виганяти" президента Росії Володимира Путіна з Кремля.

Він вважає Путіна породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману.

В ніч на 19 вересня у російській Бурятії Габишева затримали. Для цього кілька десятків співробітників спецслужб перекрили федеральну трасу Р-258 "Байкал".

До затримання якутський шаман йшов вже шість місяців уздовж далекосхідних трас в сторону Москви, звідки в 2021 році має намір вигнати президента Росії.