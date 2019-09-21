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Шамана, який ішов виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд

Субота, 21 вересня 2019, 09:49

Суд обрав запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд якутскому шаману Олександру Габишеву, який ішов до Москви, щоб "вигнати Путіна".

Джерело: постанова суду, копія якої є в розпорядженні російського агентства "Інтерфакс"

Дослівно постанова: "Обрати щодо Олександра Габишева запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд та належну поведінку".

..."Олександр Габишев із 6 березня по 22 травня, перебуваючи у невстановленому місці, звернувся особисто до групи людей із закликами до здійснення екстремістського діяльності. За результатами психолого-лінгвістичного дослідження, у висловлюваннях Габишева міститься публічний заклик до насильницьких дій щодо президента РФ".

Деталі: Згідно з документом, кримінальну справу про публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності (ч. 1 ст. 280 КК РФ) було порушено 12 вересня. З 13 по 20 вересня шаман перебував у розшуку, і був доставлений до слідчого 20 вересня.

Що було раніше: Якутський шаман Олександр Габишев ішов до Москви "виганяти" президента Росії Володимира Путіна з Кремля.

Він вважає Путіна породженням темних сил, з яким під силу впоратися тільки шаману.

В ніч на 19 вересня у російській Бурятії Габишева затримали. Для цього кілька десятків співробітників  спецслужб перекрили федеральну трасу Р-258 "Байкал".

До затримання якутський шаман йшов вже шість місяців уздовж далекосхідних трас в сторону Москви, звідки в 2021 році має намір вигнати президента Росії.

Українська правда
Теми: Росія
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