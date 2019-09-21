Шамана, который шел изгонять Путина, отпустили под подписку о невыезде

Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде якутскому шаману Александру Габышеву, который шел в Москву, чтобы "изгнать Путина".

Источник: постановление суда, копия которого имеется в распоряжении российского агентства "Интерфакс"

Дословно постановление: "Избрать в отношении Александра Габышева меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении".

…"Александр Габышев с 6 марта по 22 мая, находясь в неустановленном месте, обратился лично к группе людей с призывами к осуществлению экстремисткой деятельности. По результатам психолого-лингвистического исследования, в высказываниях Габышева содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ".

Детали: Согласно документу, уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ) было возбуждено 12 сентября. С 13 по 20 сентября шаман находился в розыске, и был доставлен к следователю 20 сентября.

Что было раньше: Якутский шаман Александр Габышев шел в Москву "выгонять" президента России Владимира Путина из Кремля.

Он считает Путина порождением темных сил, которому под силу справиться только шаману.

В ночь на 19 сентября в российской Бурятии Габышева задержали. Для этого несколько десятков сотрудников спецслужб перекрыли федеральную трассу Р-258 "Байкал".

До задержания якутский шаман шел уже шесть месяцев вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен выгнать президента России.