Українська делегація не поїде на сесію ПАРЄ – депутат

Нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявляє, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ.

Джерело: сторінка Яременка в Facebook

Пряма мова: "Найскладнішим сьогодні є питання ПАРЄ. Не маючи іншої нагоди реагування на порушення цією організацією власних принципів, і зіштовхнувшись з достатньо відвертим ігноруванням її інтересів, Україна наразі утримається від відрядження своєї делегації на найближчу сесію ПАРЄ.

Натомість зосередимось на підготовці нашої делегації та проведенні консультацій з іншими державами членами РЄ з метою вироблення плану повернення довіри до ПАРЄ. Цей підхід підтримала переважна більшість фракцій українського парламенту".

Що було раніше: 17 вересня у Верховній раді сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.

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