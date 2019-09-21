Українська делегація не поїде на сесію ПАРЄ – депутат

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Субота, 21 вересня 2019, 11:32
Богдан Яременко
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Нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявляє, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ.

Джерело: сторінка Яременка в Facebook

Пряма мова: "Найскладнішим сьогодні є питання ПАРЄ. Не маючи іншої нагоди реагування на порушення цією організацією власних принципів, і зіштовхнувшись з достатньо відвертим ігноруванням її інтересів, Україна наразі утримається від відрядження своєї делегації на найближчу сесію ПАРЄ.

Натомість зосередимось на підготовці нашої делегації та проведенні консультацій з іншими державами членами РЄ з метою вироблення плану повернення довіри до ПАРЄ. Цей підхід підтримала переважна більшість фракцій українського парламенту".

Що було раніше: 17 вересня у Верховній раді сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії "Слуга народу" Єлизавета Ясько.

На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.

Передісторія:

Українська правда

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Теми: ПАРЄ


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