Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ – депутат
Нардеп от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявляет, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ.
Источник: страница Яременко в Facebook
Прямая речь: "Самым сложным сегодня является вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командирования своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ.
Зато сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента".
Что было раньше: 17 сентября в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
20 сентября делегацию Украины в ПАСЕ возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.
В начале октября начинается осенняя сессия ПАСЕ, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.
Предыстория:
- 26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций, несмотря на нарушения принципов СЕ.
- Глава МИД Украины Павел Климкин назвал такие действия предательством со стороны Европы.
- Представители 7 государств-членов Совета Европы в ПАСЕ объявили о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.