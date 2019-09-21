Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ – депутат

Нардеп от "Слуги народа", председатель комитета ВР по вопросам внешней политики Богдан Яременко заявляет, что украинская делегация не будет участвовать в ближайшей сессии ПАСЕ.

Источник: страница Яременко в Facebook

Прямая речь: "Самым сложным сегодня является вопрос ПАСЕ. Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от командирования своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ.

Зато сосредоточимся на подготовке нашей делегации и проведении консультаций с другими государствами-членами СЕ с целью выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Этот подход поддержало подавляющее большинство фракций украинского парламента".

Что было раньше: 17 сентября в Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

20 сентября делегацию Украины в ПАСЕ возглавила депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько.

В начале октября начинается осенняя сессия ПАСЕ, на ней должны рассмотреть проект резолюции о положении крымских татар на оккупированном Россией полуострове.

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