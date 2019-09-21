Міністр розповів, коли буде готовий план оборони України

Міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що план оборони України буде повністю представлений наступного року.

Джерело: інтерв'ю Загороднюка Радіо Свобода

Пряма мова: "План буде представлений наступного року. Але проект плану, вже перші напрацювання цього плану вже будуть цього року. У цьому році наше головне завдання – це зробити (це також не буде закінченим) оборонний огляд і взагалі аналіз безпекового контексту".

"Ми спочатку аналізуємо наявні ситуацію і безпековий контекст, при чому не тільки у військовій сфері, а й всіх чинників: економічних, політичних, культурних, соціальних і так далі, які можуть впливати на ситуацію з безпекою в країні.

Паралельно з цим робиться оборонний огляд, тобто огляд спроможностей, які є наявні зараз. Далі, базуючись на цьому, ми визначаємо сценарій загроз. Далі, базуючись на сценаріях загроз, визначається вже стратегія оборони і, звичайно, стратегія національної безпеки. Це паралельно також".

Деталі: За словами міністра, план оборони буде періодично переглядатися, "тому що ситуація динамічна", а паралельно з ним будуть розроблятися концепції по кожному виду ЗСУ.

Що було раніше: 20 вересня Верховна Рада у другому читанні та в цілому підтримала президентський законопроект "Про оборону України", який передбачає затвердження плану оборони країни у разі збройної агресії або збройного конфлікту.

У законі відзначається, що "план оборони України – складова частина оборонного планування, що містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, виконавців, порядок і строки здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних, інших заходів держави щодо підготовки до збройного захисту та її захист у разі збройної агресії або збройного конфлікту".