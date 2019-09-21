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Министр рассказал, когда будет готов план обороны Украины

Суббота, 21 сентября 2019, 14:29
Министр рассказал, когда будет готов план обороны Украины

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что план обороны Украины будет полностью представлен в следующем году.

Источник: интервью Загороднюка Радио Свобода

Прямая речь: "План будет представлен в следующем году. Но проект плана, уже первые наработки этого плана уже будут в этом году. В этом году наша главная задача - это сделать (это также не будет законченным) оборонное обозрение и вообще анализ контекста безопасности".

"Мы сначала анализируем имеющиеся ситуацию и безопасностный контекст, причем не только в военной сфере, но и всех факторов: экономических, политических, культурных, социальных и т.д., которые могут влиять на ситуацию с безопасностью в стране.

Параллельно с этим делается оборонный обзор, то есть обзор возможностей, которые есть сейчас. Далее, основываясь на этом, мы определяем сценарий угроз. Далее, основываясь на сценариях угроз, определяется уже стратегия обороны и, конечно, стратегия национальной безопасности. Это параллельно тоже".

Детали: По словам министра, план обороны будет периодически пересматриваться, "потому что ситуация динамическая", а параллельно с ним будут разрабатываться концепции по каждому виду ВСУ.

Что было ранее: 20 сентября Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала президентский законопроект "Об обороне Украины", который предусматривает план обороны страны в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта.

В законе отмечается, что "план обороны Украины – составная часть оборонного планирования, которая содержит совокупность документов, определяющих содержание, объемы, исполнителей, порядок и сроки осуществления политических, экономических, социальных, военных, научных, научно-технических, информационных, правовых, организационных и других мероприятий государства по подготовке к вооруженной защите и его защита в случае вооруженной агрессии или вооруженного конфликта".

Украинская правда
Темы: Минобороны
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